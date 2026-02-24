 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Falleció joven músico de cumbia de Paraná: su familia pide ayuda para el sepelio

Mauricio Fernández, percusionista de Pont A Bailar, murió en Paraná y su partida generó un profundo dolor en el ambiente artístico y deportivo. Su familia solicitó colaboración para afrontar los gastos del sepelio

24 de Febrero de 2026
Mauricio Fernández, percusionista de Pont A Bailar, murió en Paraná y su partida generó un profundo dolor en el ambiente artístico y deportivo. Su familia solicitó colaboración para afrontar los gastos del sepelio

Falleció joven músico de cumbia de Paraná y su familia pidió ayuda para afrontar los gastos del sepelio. Se trata de Mauricio Fernández, percusionista de la banda local Pont A Bailar, cuya muerte generó un profundo impacto en la comunidad artística, deportiva y sanitaria de la capital entrerriana.

El joven integraba una de las agrupaciones tropicales más reconocidas de la ciudad y había participado recientemente en escenarios de gran convocatoria. Compañeros, amigos y seguidores lo despidieron con mensajes cargados de afecto en redes sociales.

“Vuela alto amigo. Te vamos a amar toda la vida. Nuestros respetos y condolencias a toda la familia. Que sea siempre cumbia, amigo”, expresaron desde Pont A Bailar junto a una imagen del músico sobre el escenario.

Su paso por los escenarios y el hospital

Con Fernández en sus filas, Pont A Bailar formó parte de la última edición de la Fiesta Nacional del Mate. Quienes compartieron escenario con él lo recordaron como un músico apasionado, solidario y siempre dispuesto a sumar. La cumbia era su espacio natural, donde desplegaba su talento y cercanía con el público.

El pedido de la familia y los datos oficiales

Fernández era también baterista de la “Barra del Tetra” del Club Atlético Paraná, donde su presencia en la tribuna formaba parte del paisaje habitual. Desde el club y entre simpatizantes compartieron sentidos mensajes de despedida.

 

En medio del dolor, su hermano Brian Nicolás Fernández difundió un mensaje para organizar la colaboración destinada al seguro de sepelio. “Buenas noches, soy el hermano de Mauricio Fernández, a todas esas personas que están ayudando con la colaboración para el seguro del sepelio del fallecimiento de mi hermano, se pueden comunicar conmigo 3434710171, mi alias es brian.03mp a nombre de Brian Nicolás Fernández, porque yo no sabía nada de esta colecta de dinero”, indicó.

 

En el mismo mensaje solicitó que “por favor no pasen dinero a cualquier alias o cuenta” y pidió que quienes hayan colaborado o deseen hacerlo se comuniquen directamente con él. La publicación fue compartida ampliamente para evitar confusiones y garantizar que la ayuda llegue a la familia.

Temas:

Ciudad Fiesta Nacional Fiesta Nacional del Mate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

