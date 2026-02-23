Perrita atropellada en Paraná: piden solidaridad para cubrir costos del tratamiento

Un lamentable suceso tuvo lugar esta mañana en pleno centro de la ciudad de Paraná, cuando una perra fue atropellada por un vehículo en calle 25 de Junio, casi en su cruce con Córdoba. El conductor, un joven repartidor de agua, no se detuvo tras el impacto y se fue del lugar sin ofrecer ningún tipo de asistencia al animal.

Marilina Soledad, rescatista, narró cómo los testigos del hecho intentaron hacer que el conductor se detuviera, pero no tuvieron éxito. "Lo que cualquier ser humano haría es parar para socorrer, pero este hombre se dio a la fuga. No tengo adjetivos para definir a una persona así", contó a Elonce. Agregó que espera que el muchacho se “contacte y se haga cargo como corresponde”.

El doloroso rescate y la difícil situación de la perrita

Afortunadamente, un grupo de personas que esperaban el colectivo en la parada cercana fue quien primero atendió a la perra. Marilina señaló que no fue fácil trasladar al animal debido a las lesiones graves que había sufrido. "El daño fue tan grande que no creo que haya sido por un milésimo de segundo, ni que el conductor no haya podido evitarlo. Era mucha la gente que le pedía que parara. La denuncia ya está hecha", expresó la rescatista, indignada por la actitud del conductor.

La Policía la ayudó y la llevó a Salud Animal. “La atendieron de forma rápida y la intervinieron quirúrgicamente”, aseguró.

El animal, que no parece tener dueño, sufrió lesiones graves en una de sus piernas, incluyendo la pérdida de masa muscular, tendones y ligamentos. A pesar de que se logró controlar la herida de la pata, la perra aún necesita ser monitoreada por posibles daños internos. Marilina destacó que la perrita necesita antibióticos y cuidados especiales, y que podría requerir un día más de internación para evitar complicaciones. "Tiene un drenaje en la herida y todavía se

necesita controlar las partes blandas, los órganos", explicó.

El llamado de Marilina: apoyo económico y solidaridad para el tratamiento

Marilina, quien está cubriendo los costos del tratamiento de la perra, hizo un llamado a la solidaridad de los vecinos de Paraná para cubrir los gastos médicos y medicamentos necesarios. "Quien quiera colaborar, puede hacerlo a través de una transferencia. Mi alias es marilinasoledad, y el teléfono de contacto es 3435 31-5396. También pueden acercar medicamentos como Previcox y clindamicina si lo desean", añadió la rescatista. A través de las redes sociales, Marilina informará en qué veterinaria estará la perra para aquellos que deseen ayudar de manera directa.