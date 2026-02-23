La “Feria Vuelta a Clases" se extiende en Paraná: más fechas y puntos de venta

REDACCIÓN ELONCE
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, la “Feria Vuelta a Clases" se extiende en Paraná con nuevos puntos de venta en barrios clave. Así le detalló la Municipalidad a Elonce.
La cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo 2026 ya comenzó, y con ello, la “Feria Vuelta a Clases" sigue brindando a las familias la oportunidad de adquirir productos escolares a precios accesibles. Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad, busca apoyar a cooperativas, emprendedores y comercios locales, facilitando el acceso a artículos esenciales para el regreso a las aulas.
Oscar Bustamante, de la Subsecretaría de Producción, destacó a Elonce que esta feria, que ya lleva tres años consecutivos, ha tenido una excelente recepción tanto en los puntos de venta como en los productos ofrecidos. "La demanda de los vecinos ha sido tan grande que decidimos extender la feria y sumar dos fechas adicionales para esta semana", comentó.
Kits escolares y productos textiles a precios accesibles
Uno de los principales atractivos de la feria es la oferta de kits escolares a precios accesibles. Están disponibles con un costo de 13.000 pesos para el nivel primario y 19.000 pesos para el secundario. Incluyen los productos más solicitados para cada nivel educativo, como cuadernos, carpetas y lápices.
Además, la feria ofrece una variedad de productos textiles de cooperativas locales, como pantalones, remeras y guardapolvos, con la opción de personalización. También se pueden encontrar mochilas, cartucheras, agendas y otros artículos necesarios para el inicio de clases. "Es importante destacar que toda la indumentaria y los productos que se ofrecen en la feria son elaborados por cooperativas textiles locales, lo que les da un valor agregado", explicó Bustamante.
Puntos de venta y horarios de la feria
La feria se extiende por toda la ciudad, con nuevos puntos de venta programados hasta el jueves. Mañana, martes, la feria se realizará en Barrio Vicoer (Costanera Oeste y Casiano Calderón) de 8 a 12:30. El miércoles, se trasladará a Bajada Grande, en Avenida Estrada, cerca del hospital y la escuela. Finalmente, el jueves, se instalará en Plaza Carbó, entre Santa Fe y Córdoba, con un horario extendido de 9 a 15.
"Una de las ventajas de esta feria es que no solo se pueden hacer compras, sino también contactar directamente a los productores y emprendedores. Esto facilita la comunicación y permite a los compradores hacer futuras adquisiciones a través de redes sociales o WhatsApp", destacó Bustamante.
Con cada edición, la feria Vuelta a Clases se ha consolidado como un espacio fundamental para apoyar a los emprendedores locales y ofrecer a las familias paranaenses productos accesibles para el regreso a la escuela. "Los paranaenses son muy solidarios con sus emprendedores y eso se ha visto reflejado en la excelente respuesta que hemos tenido", concluyó Bustamante.