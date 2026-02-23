Racismo en el fútbol: UEFA suspendió a Prestianni y se pierde la vuelta ante Real Madrid

La situación de Prestianni sumó un nuevo capítulo en la Champions League. La UEFA resolvió suspender de manera provisional al futbolista argentino del Benfica tras el episodio ocurrido en el duelo de ida ante Real Madrid, donde fue denunciado por Vinicius Júnior por presunto comportamiento discriminatorio.

La medida le impedirá estar presente en el partido de vuelta que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras el organismo rector del fútbol europeo continúa con la investigación. La sanción fue adoptada tras la apertura formal de un expediente disciplinario y se fundamenta en una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, referido a conducta discriminatoria.

Según informó la propia UEFA en su comunicado oficial, la suspensión se aplica a la espera de una resolución definitiva una vez concluido el análisis del caso. El texto aclara que la decisión no prejuzga el fallo final y que los órganos disciplinarios podrán ampliar o modificar la sanción.

La denuncia y la postura del jugador

El conflicto se originó tras el encuentro disputado en Lisboa el 17 de febrero, cuando Vinicius denunció haber recibido un insulto de tinte racista. Prestianni, por su parte, negó esa acusación y sostuvo en su declaración que el término utilizado no fue el que trascendió públicamente.

Prestianni en el momento del conflicto con Vinicius.

De acuerdo con lo publicado por medios portugueses como Récord y A BOLA, el futbolista se reunió con sus compañeros para expresar su postura y lamentar el impacto mediático del episodio. También reiteró que no profirió expresiones racistas durante el partido.

El expediente disciplinario señala que tanto comentarios racistas como homófobos pueden derivar en sanciones severas, incluso suspensiones prolongadas, conforme al reglamento vigente.

Repercusiones institucionales

El caso generó repercusión en Portugal y en el ámbito internacional. Benfica inició una investigación interna para identificar a hinchas que, según registros, realizaron gestos ofensivos desde la tribuna. La Confederación Brasileña de Fútbol expresó públicamente su respaldo a Vinicius, mientras que el Porto solicitó una postura institucional ante el impacto del episodio.

En este contexto, Prestianni queda momentáneamente al margen del compromiso decisivo en Madrid, donde Benfica intentará revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida. La resolución definitiva del expediente marcará el rumbo disciplinario del caso y podría sentar un antecedente en el tratamiento de este tipo de situaciones en competiciones europeas.