Copa Federación: el partido Peñarol entre Libertad fue suspendido por agresión al árbitro

REDACCIÓN ELONCE
El partido de la Copa Federación entre Peñarol y Libertad fue suspendido tras agresión al árbitro Ariel Godoy en la revancha de octavos de final.
El partido de la Copa Federación entre Peñarol y Libertad de Concordia, correspondiente a la revancha de los octavos de final, fue suspendido este domingo en el estadio Aníbal Giusti tras una agresión al árbitro Ariel Godoy. Al momento de la interrupción, Libertad ganaba 1-0 gracias al gol de Marcelo Benítez a los 43 minutos del primer tiempo.
El encuentro había comenzado con gran intensidad y varias jugadas destacadas que mantuvieron la expectativa entre los hinchas. Peñarol intentó reaccionar y crear peligro, pero la efectividad de Libertad en la definición les permitió adelantarse en el marcador antes del cierre del primer tiempo, precisó El Once Deportivo.
Tras la agresión al árbitro, Godoy decidió suspender el partido para garantizar la seguridad dentro del campo, generando un clima de incertidumbre sobre cómo se definirá la serie en la Copa Federación y las posibles sanciones a los involucrados.
Marcelo Benítez y las jugadas más importantes
El gol de Marcelo Benítez fue la acción más destacada del primer tiempo y permitió a Libertad tomar ventaja en la serie. El delantero aprovechó un espacio en la defensa rival y definió con precisión, dejando sin reacción a Peñarol.
La escalada de tensión, combinada con decisiones arbitrales discutidas, culminó en la agresión que derivó en la suspensión del partido, dejando a jugadores y cuerpo técnico visiblemente afectados.