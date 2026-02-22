 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Concordia: detuvieron a un joven con 50 envoltorios que contenían marihuana y cocaína

Un hombre de 24 años fue aprehendido en el Barrio Constitución tras un procedimiento policial que permitió el secuestro de droga y dinero. Hay un menor de edad implicado. La causa investiga la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

22 de Febrero de 2026
Los 50 envoltorios contenían cocaína y marihuana
Los 50 envoltorios contenían cocaína y marihuana Foto: Jefatura Departamental Concordia

Un hombre de 24 años fue aprehendido en el Barrio Constitución tras un procedimiento policial que permitió el secuestro de droga y dinero. Hay un menor de edad implicado. La causa investiga la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de un operativo de saturación realizado durante la madrugada en el Barrio Constitución de Concordia, personal de la Comisaría Séptima detuvo a un hombre de 24 años acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

El procedimiento se inició tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un grupo de hombres en la intersección de calles C. Gómez y 56. Al arribar al lugar, los efectivos observaron que uno de los sujetos arrojó un bulto, una media de algodón, en la vía pública.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

De inmediato, los agentes procedieron a la identificación de cuatro hombres y realizaron un palpado preventivo. En dos de ellos detectaron bultos en los bolsillos, por lo que se dio intervención al fiscal en turno, Dr. Núñez Martín, quien solicitó y obtuvo la orden de requisa.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

Como resultado del procedimiento se secuestraron 3 envoltorios con cocaína; 40 envoltorios con marihuana, ocultos dentro de la media; $100.000 en efectivo y un

teléfono celular.

 

Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

Medidas dispuestas por la Fiscalía

El fiscal interviniente dispuso la aprehensión del joven de 24 años por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; la correcta identificación de otros dos hombres, de 26 y 20 años y la entrega de un menor de 16 años a sus progenitores.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

La investigación continúa para determinar la posible vinculación del detenido con la venta de estupefacientes en la zona.

Temas:

Concordia operativo droga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso