Concordia: detuvieron a un joven con 50 envoltorios que contenían marihuana y cocaína

En el marco de un operativo de saturación realizado durante la madrugada en el Barrio Constitución de Concordia, personal de la Comisaría Séptima detuvo a un hombre de 24 años acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Jefatura Departamental Concordia

El procedimiento se inició tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un grupo de hombres en la intersección de calles C. Gómez y 56. Al arribar al lugar, los efectivos observaron que uno de los sujetos arrojó un bulto, una media de algodón, en la vía pública.

De inmediato, los agentes procedieron a la identificación de cuatro hombres y realizaron un palpado preventivo. En dos de ellos detectaron bultos en los bolsillos, por lo que se dio intervención al fiscal en turno, Dr. Núñez Martín, quien solicitó y obtuvo la orden de requisa.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 3 envoltorios con cocaína; 40 envoltorios con marihuana, ocultos dentro de la media; $100.000 en efectivo y un

teléfono celular.

Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

Medidas dispuestas por la Fiscalía

El fiscal interviniente dispuso la aprehensión del joven de 24 años por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; la correcta identificación de otros dos hombres, de 26 y 20 años y la entrega de un menor de 16 años a sus progenitores.

La investigación continúa para determinar la posible vinculación del detenido con la venta de estupefacientes en la zona.