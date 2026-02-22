 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Tensión en México

Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la escalada de violencia narco

El Gobierno argentino pidió evitar traslados al estado mexicano de Jalisco tras los enfrentamientos posteriores a la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Rige un “Código Rojo” y se reportan ataques y bloqueos en la región.

22 de Febrero de 2026
Tensión en el oeste mexicano tras la muerte del líder narco "El Mencho"
Tensión en el oeste mexicano tras la muerte del líder narco "El Mencho"

El Gobierno argentino pidió evitar traslados al estado mexicano de Jalisco tras los enfrentamientos posteriores a la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Rige un “Código Rojo” y se reportan ataques y bloqueos en la región.

En medio de una escalada de violencia en el oeste de México, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar viajes al estado de Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gobierno instó a los ciudadanos argentinos a evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar y, salvo que sea imprescindible, postergar cualquier desplazamiento hasta que el panorama de seguridad se estabilice.

“Código Rojo” y máxima tensión

 

La advertencia surge en respuesta al “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre fuerzas militares y células criminales, además de bloqueos de rutas y ataques a infraestructuras clave.

"El Mencho"
"El Mencho"

El comunicado oficial fue difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, que alteró el orden público en distintos puntos del estado durante febrero de 2026.

Un colectivo incendiado despu&eacute;s de la operaci&oacute;n en la que fue abatido "El Mencho". Foto: AP
Un colectivo incendiado después de la operación en la que fue abatido "El Mencho". Foto: AP

Recomendaciones para argentinos en México

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, la Cancillería recomendó:

- Extremar las medidas de seguridad personal.

- Mantenerse informados a través de canales oficiales.

- Acatar estrictamente las alertas y disposiciones de las autoridades locales.

 

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino mediante los canales institucionales y el teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La medida busca resguardar a residentes y turistas argentinos ante el deterioro del escenario de seguridad en una de las regiones más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico en México.

Temas:

México cancillería El Mencho
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso