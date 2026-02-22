Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la escalada de violencia narco

Tensión en el oeste mexicano tras la muerte del líder narco "El Mencho"

En medio de una escalada de violencia en el oeste de México, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar viajes al estado de Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gobierno instó a los ciudadanos argentinos a evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar y, salvo que sea imprescindible, postergar cualquier desplazamiento hasta que el panorama de seguridad se estabilice.

Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice. A… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026

“Código Rojo” y máxima tensión

La advertencia surge en respuesta al “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre fuerzas militares y células criminales, además de bloqueos de rutas y ataques a infraestructuras clave.

"El Mencho"

El comunicado oficial fue difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, que alteró el orden público en distintos puntos del estado durante febrero de 2026.

Un colectivo incendiado después de la operación en la que fue abatido "El Mencho". Foto: AP

Recomendaciones para argentinos en México

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, la Cancillería recomendó:

- Extremar las medidas de seguridad personal.

- Mantenerse informados a través de canales oficiales.

- Acatar estrictamente las alertas y disposiciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino mediante los canales institucionales y el teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La medida busca resguardar a residentes y turistas argentinos ante el deterioro del escenario de seguridad en una de las regiones más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico en México.