Una jefatura entrerriana desplegó códigos qr para que vecinos denuncien la venta y comercialización de drogas

REDACCIÓN ELONCE
La Jefatura Departamental de San Salvador puso en marcha un sistema de denuncias anónimas con códigos QR que busca facilitar la participación ciudadana en la lucha contra el narcotráfico, garantizando confidencialidad y seguridad.
En el marco de nuevas estrategias de prevención y abordaje del delito, se lanzó en San Salvador una iniciativa basada en denuncias anónimas con códigos QR, destinada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el ámbito local. La propuesta apunta a que los vecinos puedan aportar información de manera simple, rápida y segura.
La iniciativa fue impulsada por la División Drogas Peligrosas y presentada oficialmente por la Jefatura Departamental de San Salvador, con el objetivo de sumar herramientas que permitan detectar y combatir la venta y comercialización de estupefacientes en la región.
Según informó Diario Río Uruguay, el sistema fue pensado para preservar en “todo momento” la identidad de quienes realicen aportes, brindando un canal alternativo de comunicación entre la comunidad y las autoridades.
Una innovación para facilitar el acceso a la denuncia
De acuerdo a la Jefatura Departamental, la utilización de códigos QR para canalizar denuncias representa “una innovación en la provincia”, orientada a facilitar el acceso a un sistema ágil y discreto.
La campaña fue presentada bajo el lema “Animate a denunciar al narco de tu barrio”, buscando promover la participación ciudadana y reforzar el compromiso conjunto en materia de seguridad.
Desde la fuerza explicaron que las calcomanías con los códigos QR fueron colocadas estratégicamente “en diferentes puntos de las ciudades que conforman este departamento, en instituciones, comercios y lugares de interés, a la vista del público”.
Cómo funciona el sistema de códigos QR
El mecanismo de denuncias anónimas con códigos QR permite que cualquier persona, al escanear el código desde su teléfono celular, pueda aportar información de manera totalmente anónima, confidencial y secreta.
En la ciudad de San Salvador, los códigos QR ya se encuentran disponibles en distintos puntos clave como el Hospital San Miguel, la sala de atención primaria de avenida Malarin y Pedro Bousquet, la Sala de Primeros Auxilios del barrio Lourdes, las garitas policiales de avenida Urquiza y de las avenidas Hipólito Yrigoyen y San Martín, además de la Terminal de Ómnibus.
Alcance territorial y mensaje a la comunidad
La iniciativa también fue replicada en la localidad de General Campos, donde los códigos fueron colocados en la Municipalidad, salas de atención primaria, estaciones de servicio y centros comunitarios, ampliando el alcance territorial del sistema.
Desde la Jefatura destacaron que el objetivo central es “darle al vecino otra herramienta para denunciar”, entendiendo que la colaboración ciudadana resulta clave para combatir el narcotráfico a nivel local.
La campaña se completa con un mensaje claro hacia la comunidad: “a la seguridad la hacemos juntos. En San Salvador, con tu ayuda, la droga no tiene lugar”.