El símbolo argentino infaltable en la Fiesta Nacional del Mate: "Es un compañero"

Los testimonios de la gente presente en la Fiesta Nacional del Mate describen un inicio de jornada con el público llegando desde temprano, cargando el mate en mano y buscando lugar en la Plaza de las Colectividades para vivir una tarde-noche de música, danza y artistas. La postal se repite: grupos de amigos, familias y visitantes que se instalan para disfrutar del evento más convocante de la provincia.

Los asistentes describieron a Elonce el clima del predio y la presencia del patio gastronómico.

El ritual del mate en primera persona

Uno de los testimonios más claros sobre la costumbre matera fue el de un grupo que describió con precisión el proceso. “Primero va la yerba, sacudimos para sacarle el polvo, inclinamos para hacer la montañita, acomodamos un poco con el dedo, esperamos a que absorba, metemos la bombilla y a cebar”, detalló un joven.

La fiesta también se siente como un encuentro entre localidades, con visitantes que llegaron para disfrutar del evento. Una de las asistentes señaló: “Somos de Santa Elena, Estudiamos en Paraná. El año pasado vine con mi mamá. Obvio que mañana venimos también”.

En otro testimonio, Zulma, oriunda de Santa Fe, destacó su fanatismo por Los Nocheros y la importancia del mate como compañero: “Soy fan de los nocheros. Por ellos, todo. Me vine tempranito con una amiga. El mate es compañero. Somos bailarines de folklore. Hoy voy a bailar mucho”.

Mate amargo, choripanes y patio gastronómico

Además, la Fiesta Nacional del Mate cuenta con un patio gastronómico que convoca a 44 clubes locales, donde se ofrecen opciones para acompañar la jornada. Entre ellos, el Club Talleres participa activamente y su presidenta, Ramos, contó cómo se organiza el equipo: “Estamos con los chicos trabajando en todo el predio. La idea es poder vender”.

El club también promociona una iniciativa para incentivar las ventas: “Con tu compra participás por una preferencial de Lali. La sorteamos mañana por nuestras redes. Aprovechen un choripan y una cervecita”.

La 35ª Fiesta Nacional del Mate continúa con una agenda cargada de espectáculos, y los testimonios del público dejan en evidencia el clima de celebración y encuentro que se vive en Paraná.

Expectativa por la actuación de Coti y Los Nocheros

En el sector preferencial, el público ya escribió su cartel. Patricia y Rocío, vecinas de Santa Elena, se mostraron expectantes por la actuación de Los Nocheros. “Es un equipo de trabajo hermoso, nos encanta la música pero es la primera vez que los venimos a ver”, contó una de las mujeres.

Las personas encargadas de distribuir los carteles explicó a Elonce que los papeles son gratis y que los fibrones se prestan para escribir el mensaje.

“Coti somos tus fans, Gladys y Elena”, reza otro cartel. La encargada de escribirlo señaló que siguen al artista a todas partes desde hace años. “Me gusta su música, las canciones”, sostuvo la mujer paranaense.

María José, de Villa Urquiza, señaló que asistirá ambos días. “Todo está hermoso, está muy bien organizado, los baños”, contó.

“Hermanas Paz presentes”, dice otro cartel sostenido por Verónica, una mujer paranaense acompañada de su hermana, ambas con raíces en el Establecimiento

La Tapera de Crucesita Séptima.

Dos mujeres fanáticas de Los Nocheros, apodadas “Tus Nocheras”, se mostraron emocionadas por asistir a la fiesta. Vestidas de blanco y con sombreros del mismo color, Carolina y Mónica, paranaenses, explicaron que fueron a ver al grupo a Cosquín el pasado 29 de enero.

Mónica contó a Elonce que fue presidenta del club de fans de Los Nocheros. “Tenía un fan club pero después se disolvió. Los amamos. Los sigo desde cuando estaba Jorge Rojas, un montón de tiempo”, explicó.

“Nos gustan todas las canciones”, dijeron. Por su parte, Carolina, recordó que una amiga le envió un CD de Los Nocheros cuando ella vivía en Roma, Italia. “Ella me contagió”, señaló.