El mercado inmobiliario en auge: precios en alza, más créditos y nuevas zonas elegidas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El mercado inmobiliario atraviesa un momento de fuerte dinamismo en Paraná y otras ciudades del país, impulsado por la suba de precios, la mayor oferta de créditos hipotecarios y el interés creciente por zonas alejadas del centro, según explicó la especialista Sol Guden.
El mercado inmobiliario argentino muestra señales claras de reactivación en febrero de 2026, con mayor movimiento, precios en suba y un renovado interés tanto de compradores como de vendedores. Así lo expresó la especialista Sol Guden en diálogo con Elonce, al describir un escenario favorable para el sector y con proyección de crecimiento sostenido.
“Está en movimiento, está creciendo cada vez más. Es muy favorable el rubro inmobiliario. Todo lo que tiene que ver desde nuestra parte con la impronta que le ponemos. Estamos tratando de generar una innovación en el mercado, sobre todo en las redes sociales. Esto tiene que ver con que se venda o no, con lo que se tasa, como se le da un valor específico a una casa o un departamento. Tiene que ver con cuánto el mercado está dispuesto a pagar por esa propiedad de esas características, esos metros cuadrados. La ubicación y la zona lo es todo”, sostuvo en primera instancia Sol Guden a Elonce.
En ese sentido, la especialista remarcó que la valorización de una propiedad no depende solo de sus dimensiones o estado, sino también del contexto urbano, la demanda y las tendencias que marcan el pulso del mercado inmobiliario actual.
Zonas en auge y nuevos estilos de vida
Al referirse a los sectores más buscados, Guden destacó que el interés ya no se concentra únicamente en el casco céntrico. “Hay muchas zonas que se están poniendo de moda en relación a La Toma, Paracao. No deja de ser el centro y el parque de la ciudad, pero se ha estado distribuyendo en otras zonas que están en auge y tienen mucho verde, además de estar un poquito más alejados del centro. Brinda una tranquilidad estar alejado estando dentro de la ciudad”.
Este desplazamiento responde a un cambio en las preferencias de los compradores, que priorizan espacios verdes, tranquilidad y mayor superficie, incluso si eso implica alejarse algunas cuadras del centro tradicional.
“Hay muchas propiedades en venta. Los propietarios están con mayores ganas de vender. Se ve un mercado mucho más favorable y los precios han estado en suba en relación a años anteriores. Es recomendable poner en venta en estas instancias y hay muchos compradores también”, comentó sobre la situación actual en Argentina en febrero de 2026.
Créditos hipotecarios y mayor acceso
Uno de los factores clave que impulsa el crecimiento del mercado inmobiliario es el regreso de los créditos hipotecarios. “Hay muchos más compradores por los créditos hipotecarios. Si bien cada banco tiene requisitos, sobre todo que tenga escritura e impuestos al día, los compradores han generado sacar el crédito y poner el dinero en circulación y que esto se haga una multiplicación de la economía porque está en auge”.
En relación a esta alternativa, comentó que “no es difícil” soñar con la casa propia. “Si bien uno puede hacer una simulación según el banco que tenga de origen, se puede hacer una simulación y luego una preaprobación en el banco mismo si es que uno está autorizado o no de acceder al crédito hipotecario y luego se busca una propiedad que tenga las condiciones y sea apta para poder adquirirse”.
No obstante, aclaró que no todas las propiedades califican para esta modalidad: “Si bien se están brindando muchos créditos hipotecarios, pero no todas las propiedades cumplen con esos requisitos. Ciertos propietarios han optado por poner en condiciones para poder vender en esta modalidad y entrar en un abanico mucho más grande”.
Qué se vende y a qué precios
Con más de cinco años de experiencia, Guden detalló el perfil de los compradores más frecuentes: “Nuestro nicho de propiedades son las personas +35 que están un poco o más consolidados, tienen uno o más ingresos. Desde ahí se puede ser un poco más accesible y comprar una propiedad. No se descartan las personas jóvenes, pero lo vemos –al menos desde nuestra inmobiliaria- en este tipo de edades y personas”.
Sobre las tipologías más demandadas, explicó: “Los departamentos de un dormitorio sería para inversión y tiene mucha más convertibilidad en lo que es mensualmente. Ahí puede acceder a comprar un padre de un hijo que viene a estudiar a Paraná. También puede ser para personas grandes, que quieren achicarse y vivir en un departamento”.
“Por otra parte, las viviendas y las casas creo que se busca de dos a tres dormitorios y en barrios. Lo que es zona céntrica y zonas aledañas están bastante elevados los valores y quizás por el mismo valor podes llegar a conseguir algo más grande con patio y cochera”, agregó.
En cuanto a valores, precisó que un departamento de un dormitorio ronda entre los 45 y 50 mil dólares, mientras que una casa de dos dormitorios puede conseguirse desde los 70 mil dólares. Además, el metro cuadrado se ubica en torno a los mil dólares, dependiendo de múltiples variables del mercado inmobiliario.