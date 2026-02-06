Qué autos de EEUU podrán ingresar al país con arancel cero y cupo limitado

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos para el sector automotriz permitirá la importación de hasta 10.000 vehículos anuales con arancel cero, una vez que el Congreso Nacional apruebe formalmente su aplicación. La medida representará un impacto acotado en el mercado local, ya que el cupo equivale a apenas el 1,7% de las ventas totales de autos en el país.

El beneficio consistirá en la eliminación del arancel extrazona del 35% para unidades provenientes de Estados Unidos, aunque la importación no será libre sino limitada por cupo. Este volumen es sensiblemente menor al habilitado por el Gobierno nacional en 2025 para vehículos híbridos y eléctricos, que contempla hasta 50.000 unidades anuales durante cinco años, publicó Infobae.

Qué vehículos podrán ingresar

El acuerdo establece que podrán acceder al arancel 0% automóviles con motores nafteros de entre 1.500 y 3.000 cm³ y mayores a 3.000 cm³, vehículos diésel de más de 2.500 cm³, además de autos híbridos y eléctricos. No obstante, en el caso de los diésel se incorporó una restricción adicional: deberán superar los 5,5 metros de largo y los 2 metros de ancho, sin espejos.

La pick-up Toyota Tundra es uno de los vehículos que podrán llegar a Argentina dentro del acuerdo firmado con Estados Unidos (foto REUTERS)

Por este motivo, quedarán excluidas pick-ups medianas fabricadas o comercializadas en la región, como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Chevrolet S10, aun cuando su cilindrada se encuentre dentro de los parámetros técnicos previstos.

Marcas alcanzadas y exclusiones

El beneficio alcanzará a marcas estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis (Jeep y RAM), así como a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla y Rivian. En estos últimos casos, al no contar con importadores oficiales en Argentina, los interesados deberán presentar certificaciones técnicas otorgadas directamente por los fabricantes.

Asimismo, el acuerdo habilita la importación de vehículos producidos en Estados Unidos por marcas no estadounidenses. De esta manera, firmas como Toyota, Honda, Nissan, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Hyundai también podrían acceder al cupo.

Cómo se asignará el cupo

A diferencia del régimen vigente para híbridos y eléctricos, donde el cupo se reparte entre terminales automotrices y importadores oficiales, en este caso no se fijaron porcentajes por sector. La reglamentación establece que las unidades se nacionalizarán por orden de llegada a la Aduana, bajo el criterio “first come, first served”.

Este esquema podría generar controversias en el sector, ya que las marcas con mayor capacidad logística o volumen de importación tendrían ventaja frente a importadores más pequeños. Desde el ámbito automotor señalaron que se trata de una práctica habitual en acuerdos comerciales similares y que ya se aplica con otros países.

Mientras tanto, la puesta en marcha efectiva del acuerdo continúa supeditada a la aprobación legislativa, paso indispensable para que el régimen comience a regir y las importaciones puedan concretarse.