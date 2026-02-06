Tras las lluvias, mejoró el tiempo en Paraná y anticipan un fin de semana caluroso

Tras una madrugada marcada por lluvias persistentes, el tiempo comenzó a mejorar este viernes en Paraná, donde cerca de las 11 se registraron las primeras salidas del sol.

De acuerdo al pronóstico oficial, para lo que resta de la jornada se esperaron condiciones variables, con nubosidad en aumento. La temperatura máxima alcanzaría los 28 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 21 grados. El ambiente se mantiene húmedo, con viento leve del sector sudeste.

Para el sábado, el SMN anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 20 grados. La máxima podría trepar hasta los 31 grados. Si bien no se descartaron algunas inestabilidades aisladas, el día se presentaría mayormente estable.

El domingo continuaría el ascenso térmico, con marcas que oscilarían entre los 20 y los 36 grados. El pronóstico indica cielo algo a parcialmente nublado y condiciones propias del verano, con calor intenso y sensación térmica elevada, aunque sin lluvias generalizadas previstas.

Por otra parte, cesó el alerta que regía para Gualeguay y Victoria.