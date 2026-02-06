Dictaron 30 días de prisión preventiva al acusado por robo de 16 mil dólares

El juez de Garantías de Concordia, Francisco Ledesma, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó prisión preventiva por 30 días para Óscar Emilio Piedrabuena, acusado de haber robado 16 mil dólares de una vivienda y de haberse alojado posteriormente en un complejo termal de alto valor.

La medida fue dispuesta durante la audiencia realizada este jueves, en la que la fiscal Daniela Montangie solicitó la prisión preventiva al considerar que aún restan diligencias por cumplirse en el marco de la investigación penal preparatoria y que existe riesgo procesal mientras avanza la causa.

Tras escuchar los argumentos de la fiscal y de la defensa, ejercida por el abogado Diego Briceño, el magistrado resolvió hacer lugar al planteo fiscal y ordenó la detención preventiva del imputado por el plazo solicitado, publicó Concordia Policiales.

El hecho investigado

Según se informó en la audiencia, el hecho ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando una persona denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada en calle Entre Ríos al 3000, aprovechando su ausencia, y sustrajeron una suma cercana a los 16 mil dólares.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Investigaciones, Policía Científica, Comisaría Sexta y Comisaría Quinta, se logró identificar al presunto autor del robo.

Audiencia judicial en Tribunales de Concordia (foto Concordia Policiales)

Las actuaciones permitieron establecer que, tras cometer el ilícito, el sospechoso se alojó en una cabaña de alto valor dentro de un complejo termal ubicado sobre avenida Monseñor Rösch, utilizando parte del dinero sustraído.

Detención y elementos secuestrados

El acusado fue detenido en dicho complejo turístico y, durante el procedimiento, la Policía secuestró diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos se encuentran tickets de compras, dos teléfonos celulares nuevos, comprobantes de cambio de divisas por alrededor de 7 mil dólares, 21 mil pesos en efectivo, calzado, comprobantes de ingreso al complejo y distintos comestibles.

Asimismo, se informó que, en el marco del procedimiento, se logró recuperar aproximadamente 12 mil dólares de los 16 mil denunciados como sustraídos.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras el imputado permanece detenido cumpliendo la medida de prisión preventiva dispuesta por la Justicia.