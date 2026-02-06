 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un detenido en Gualeguaychú acusado por abuso sexual y amenazas en Buenos Aires

El procedimiento se concretó en Gualeguaychú, tras un requerimiento de la DDI de Avellaneda. El sujeto, de 44 años, tenía una orden de detención vigente emitida por la Justicia bonaerense por dos hechos de abuso sexual y amenazas.

6 de Febrero de 2026
Jefatura Departamental Gualeguaychú
Jefatura Departamental Gualeguaychú Foto: Archivo.

El procedimiento se concretó en Gualeguaychú, tras un requerimiento de la DDI de Avellaneda. El sujeto, de 44 años, tenía una orden de detención vigente emitida por la Justicia bonaerense por dos hechos de abuso sexual y amenazas.

Detuvieron este jueves en Gualeguaychú a un hombre de 44 años que registraba un pedido de captura vigente en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por dos hechos de abuso sexual y amenazas.

 

El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 19 horas, luego de un requerimiento formal efectuado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, desde donde se solicitó la localización y detención del individuo.

Detenido en Gualeguaych&uacute; (foto Policía de Entre R&iacute;os)
Detenido en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo a la investigación en curso, se estableció que el sospechoso utilizaba un teléfono celular que impactaba en antenas ubicadas en la zona céntrica de Paraná. A partir de ese dato, se desplegó un operativo de búsqueda a cargo del personal del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú.

 

Como resultado de las tareas, los efectivos lograron interceptar al sujeto cuando caminaba por inmediaciones de calles Pronunciamiento y M. Bernard, en la zona de la Costanera de la ciudad. Tras su identificación, se confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo.

 

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las medidas procesales correspondientes.

 

Más noticias

Temas:

Gualeguaychú Buenos Aires provincia de Buenos Aires Abuso sexual
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso