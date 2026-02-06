Un detenido en Gualeguaychú acusado por abuso sexual y amenazas en Buenos Aires

Detuvieron este jueves en Gualeguaychú a un hombre de 44 años que registraba un pedido de captura vigente en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por dos hechos de abuso sexual y amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 19 horas, luego de un requerimiento formal efectuado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, desde donde se solicitó la localización y detención del individuo.

Detenido en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo a la investigación en curso, se estableció que el sospechoso utilizaba un teléfono celular que impactaba en antenas ubicadas en la zona céntrica de Paraná. A partir de ese dato, se desplegó un operativo de búsqueda a cargo del personal del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú.

Como resultado de las tareas, los efectivos lograron interceptar al sujeto cuando caminaba por inmediaciones de calles Pronunciamiento y M. Bernard, en la zona de la Costanera de la ciudad. Tras su identificación, se confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las medidas procesales correspondientes.

