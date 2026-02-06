Un detenido en Gualeguaychú acusado por abuso sexual y amenazas en Buenos Aires

El procedimiento se concretó en Gualeguaychú, tras un requerimiento de la DDI de Avellaneda. El sujeto, de 44 años, tenía una orden de detención vigente emitida por la Justicia bonaerense por dos hechos de abuso sexual y amenazas.
El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 19 horas, luego de un requerimiento formal efectuado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda, desde donde se solicitó la localización y detención del individuo.
De acuerdo a la investigación en curso, se estableció que el sospechoso utilizaba un teléfono celular que impactaba en antenas ubicadas en la zona céntrica de Paraná. A partir de ese dato, se desplegó un operativo de búsqueda a cargo del personal del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú.
Como resultado de las tareas, los efectivos lograron interceptar al sujeto cuando caminaba por inmediaciones de calles Pronunciamiento y M. Bernard, en la zona de la Costanera de la ciudad. Tras su identificación, se confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo.
El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, a la espera de las medidas procesales correspondientes.