Federal celebró la primera luna del 51° Festival Nacional del Chamamé

REDACCIÓN ELONCE
Desde el sábado pasado y hasta el próximo domingo, la ciudad del norte entrerriano honra las tradiciones culturales. Este jueves, en el escenario "Ernesto Montiel", pasaron artistas y conjuntos de ballet regionales de renombre. Cómo continúa el cronograma.
Desde el pasado 31 de enero, Federal vive con fervor la edición 51 del Festival Nacional del Chamamé, con artistas locales y regionales sobre el escenario “Ernesto Montiel”, que dan lo mejor de sus propuestas para hacer vibrar a la entrerrianía y a los amantes de las raíces culturales provinciales. Este jueves se celebró la primera luna y la fiesta continuará hasta el domingo.
Durante la noche del jueves se presentaron Angirú; Catherine Vergnes; Daniel Esteche y su Conjunto; De Costa a Costa; Esencia Guaraní; Litoral al Palo; Los Bofill; Los Hermanos Miño; Luis Silvestri y Gualeguay Costa y Marcelo Vera.
También se presentaron Marcos Pereyra; Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero; Antonio Figueroa Trío; Celeste Figueroa; Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón; Vicky Sánchez; Pago Montielero y Los Amores.
Cabe destacar que durante las jornadas hay bailantas diurnas. Este jueves, se desarrolla además la Final del Certamen a Nivel Nacional.
Cómo continúa el Festival Nacional del Chamamé
Para este viernes 6 de febrero, la grilla contempla la actuación de Espuelas de Plata; Facundo Díaz, el Alma del Monte; Gabriela Roldán; Ganador CNV 2026; Hugo Nikel y su Conjunto Irundy, el Tsunami Chamamecero; Juan Manuel Bilat; Juan Manuel Silveyra; La Nueva Fuerza del Chamamé; María Luz Erazun; Martín Lubezni Grupo; Quinteto Cocomarola; Tolato Trío; Trébol de Ases con Gustavo Miqueri; Jeroky Poty y El Talero.
Para el sábado 7 se prevé la actuación de Amandayé; Beto Cané y sus Chamameceros; Florencia de Pompert; Francisco Cuestas; Juan Carlos Mansilla; Julio Layoy y su Conjunto; Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina; Marianela Obispo; Mario Suárez; Mateo Villalba; Monchito Merlo y Silvia Teijeira; Rolando Altamirano y su Conjunto; Rubén Rodríguez y su Conjunto; Uco Gómez y su Conjunto Amanecer; Pago Montielero.
En tanto, el domingo 8, última luna del Festival, se presentarán Antonio Tarragó Ros; Camacho’s; Conjunto Nuevo Itatí; Emiliano López; Exequiel Fernández; Litoral Mitá; Los Hermanos Ramírez; Los Spiazzi; María Cuevas; Pajarito Silvestri; Renato Fagundes; Sangre Paiubrera; Sofía Morales.
Bailantas diurnas
Además de los espectáculos nocturnos, cada jornada ofrece una bailanta desde las 14:00 hasta las 20:00 en el predio del Festival.