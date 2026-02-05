Federal celebró la primera luna del 51° Festival Nacional del Chamamé

Desde el pasado 31 de enero, Federal vive con fervor la edición 51 del Festival Nacional del Chamamé, con artistas locales y regionales sobre el escenario “Ernesto Montiel”, que dan lo mejor de sus propuestas para hacer vibrar a la entrerrianía y a los amantes de las raíces culturales provinciales. Este jueves se celebró la primera luna y la fiesta continuará hasta el domingo.

Durante la noche del jueves se presentaron Angirú; Catherine Vergnes; Daniel Esteche y su Conjunto; De Costa a Costa; Esencia Guaraní; Litoral al Palo; Los Bofill; Los Hermanos Miño; Luis Silvestri y Gualeguay Costa y Marcelo Vera.

También se presentaron Marcos Pereyra; Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero; Antonio Figueroa Trío; Celeste Figueroa; Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón; Vicky Sánchez; Pago Montielero y Los Amores.

Cabe destacar que durante las jornadas hay bailantas diurnas. Este jueves, se desarrolla además la Final del Certamen a Nivel Nacional.

Cómo continúa el Festival Nacional del Chamamé

Para este viernes 6 de febrero, la grilla contempla la actuación de Espuelas de Plata; Facundo Díaz, el Alma del Monte; Gabriela Roldán; Ganador CNV 2026; Hugo Nikel y su Conjunto Irundy, el Tsunami Chamamecero; Juan Manuel Bilat; Juan Manuel Silveyra; La Nueva Fuerza del Chamamé; María Luz Erazun; Martín Lubezni Grupo; Quinteto Cocomarola; Tolato Trío; Trébol de Ases con Gustavo Miqueri; Jeroky Poty y El Talero.

Para el sábado 7 se prevé la actuación de Amandayé; Beto Cané y sus Chamameceros; Florencia de Pompert; Francisco Cuestas; Juan Carlos Mansilla; Julio Layoy y su Conjunto; Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina; Marianela Obispo; Mario Suárez; Mateo Villalba; Monchito Merlo y Silvia Teijeira; Rolando Altamirano y su Conjunto; Rubén Rodríguez y su Conjunto; Uco Gómez y su Conjunto Amanecer; Pago Montielero.

En tanto, el domingo 8, última luna del Festival, se presentarán Antonio Tarragó Ros; Camacho’s; Conjunto Nuevo Itatí; Emiliano López; Exequiel Fernández; Litoral Mitá; Los Hermanos Ramírez; Los Spiazzi; María Cuevas; Pajarito Silvestri; Renato Fagundes; Sangre Paiubrera; Sofía Morales.

Bailantas diurnas

Además de los espectáculos nocturnos, cada jornada ofrece una bailanta desde las 14:00 hasta las 20:00 en el predio del Festival.