Una argentina ganó Pasapalabra en España y se llevó el mayor pozo de su historia

Una argentina ganó Pasapalabra y quedó en la historia de la televisión española al consagrarse como la mayor ganadora del ciclo. Rosa Rodríguez, nacida en Quilmes y radicada en España, resolvió este jueves las 25 definiciones de El Rosco y se llevó un premio de 2,7 millones de euros, el mayor pozo desde el inicio del programa.
El momento decisivo llegó cuando, con 24 respuestas correctas y apenas tres segundos en el reloj, decidió arriesgarse por la única letra que le faltaba: la M. “El apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, preguntó el conductor Roberto Leal.
Rosa, visiblemente nerviosa, respondió correctamente “Morrall” y desató una explosión de aplausos en el estudio. El premio ya tenía dueña y el juego llegó a su fin sin margen para réplicas.
Un final cargado de emoción y tensión
Tras confirmar la respuesta, la joven no pudo contener la emoción. “Estoy en shock, no sé qué está pasando”, aseguró Rosa, temblando y sonriendo al mismo tiempo. Cuando el presentador volvió a mencionar la cifra millonaria del premio, las lágrimas comenzaron a brotar en vivo.
Con 32 años, Rosa Rodríguez cerró así uno de los duelos más largos, parejos y tensos que se recuerden en la versión española de Pasapalabra, emitida por Antena 3. Durante 307 programas consecutivos se enfrentó al madrileño Manu Pascual, en un mano a mano que mantuvo en vilo a millones de espectadores.
Según informó la agencia EFE, el enfrentamiento diario alcanzó una media de 1.928.000 espectadores y se convirtió en uno de los grandes atractivos del ciclo, que promedia un 20,3 % de cuota de pantalla en la temporada. El Rosco, escenario del desenlace, llegó a picos del 25 % de share.
La historia detrás de la ganadora récord
La mujer con la que una argentina ganó Pasapalabra nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes. En 2001, cuando tenía siete años, su familia decidió regresar a España y establecerse en A Coruña, Galicia, tierra natal de su padre, un gallego que había emigrado de niño a la Argentina.
Definida como una persona curiosa y apasionada por el conocimiento, Rosa se animó a participar del programa impulsada por su madre, con quien veía concursos televisivos durante la pandemia. Llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival Manu, quien se había incorporado en mayo.
Su recorrido en el programa estuvo marcado por la constancia, la preparación y la serenidad, cualidades que terminaron siendo decisivas en el momento clave.
Formación académica y un nuevo récord
Rosa Rodríguez es profesora universitaria de español como lengua extranjera y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Ese perfil académico fue clave para enfrentar uno de los formatos más exigentes de la televisión europea, informó Clarín.
Con su victoria, superó el récord anterior que ostentaba Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros. De esta manera, una argentina ganó Pasapalabra y se convirtió en la protagonista de un hito histórico del programa.