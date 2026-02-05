Un organismo internacional aprobó unas gotas contra la presbicia que mejoran la visión por hasta 10 horas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un nuevo colirio de doble acción para el tratamiento de la presbicia, la condición visual asociada al envejecimiento que dificulta enfocar objetos cercanos y afecta a millones de personas en todo el mundo. El medicamento, denominado Yuvezzi, permite mejorar la visión de cerca durante hasta diez horas con una sola gota diaria en cada ojo.

La presbicia suele aparecer a partir de los 40 años, cuando el cristalino pierde flexibilidad y reduce su capacidad de enfoque. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 2.000 millones de personas padecen esta condición a nivel global, cifra que podría superar los 4.000 millones en 2050. En ese contexto, la aprobación de este tratamiento representa un avance relevante al tratarse de una opción no invasiva y de uso sencillo.

El colirio combina dos principios activos: carbachol y tartrato de brimonidina. El carbachol reduce el tamaño de la pupila y genera el llamado “efecto agujero de alfiler”, que aumenta la profundidad de campo y mejora la nitidez en visión cercana. La brimonidina, en tanto, prolonga esa contracción pupilar, lo que permite extender el efecto terapéutico durante varias horas.

Los ensayos clínicos de fase tres demostraron que el medicamento comienza a actuar a los 30 minutos de su aplicación y mantiene la mejoría visual hasta por diez horas. Los estudios incluyeron un seguimiento de hasta doce meses y más de 72.000 días de tratamiento monitorizados, con mejoras sostenidas en la agudeza visual cercana sin corrección óptica durante al menos ocho horas.

En cuanto a la seguridad, los resultados fueron favorables. Solo el 2,8% de los participantes presentó enrojecimiento ocular, frente al 10,7% registrado con el uso de carbachol solo, y no se reportaron efectos adversos graves.

No obstante, el colirio presenta algunas limitaciones. Su mayor eficacia se observa en pacientes de entre 40 y 55 años, y no se recomienda para quienes conducen de noche o trabajan en ambientes con poca luz, ya que la reducción del diámetro pupilar disminuye la entrada de luz al ojo.

Por el momento, Yuvezzi estará disponible únicamente en Estados Unidos, aunque la empresa ya firmó acuerdos de licencia en países de la región Asia-Pacífico. Henric Bjarke, director ejecutivo de Tenpoint Therapeutics, destacó que la aprobación “marca un avance clave para quienes conviven con la presbicia y sus frustraciones diarias”. En la misma línea, el oftalmólogo John Hovanesian afirmó que el nuevo colirio responde a una necesidad real, ya que “las soluciones actuales no han resuelto las demandas cotidianas de muchos pacientes”.