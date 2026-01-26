La OMS cuestionó la salida de Estados Unidos tras la decisión de Trump y advirtió por riesgos para la salud global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su fuerte rechazo a la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del organismo y advirtió que la medida amenaza la seguridad sanitaria global. El director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a la administración republicana que revierta su postura y defendió el rol desempeñado por la OMS durante la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado y publicaciones en la red social X, Tedros destacó la histórica relación entre Estados Unidos y la organización, al tiempo que cuestionó duramente los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca para justificar la salida.

“Los argumentos son falsos”, respondió la OMS

Estados Unidos fundamentó su retiro en supuestas fallas de la OMS durante la pandemia, como la obstrucción en el intercambio de información y la influencia política indebida de otros países. Frente a esas acusaciones, el organismo fue categórico: “Las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas”, afirmó Tedros.

Desde la entidad remarcaron que la información sobre el Covid-19 fue compartida “de forma rápida y transparente” y que las recomendaciones sanitarias se basaron en la mejor evidencia científica disponible.

“La OMS recomendó el uso de mascarillas, vacunas y distanciamiento físico, pero nunca impuso confinamientos ni vacunación obligatoria. Las decisiones finales fueron siempre de los gobiernos soberanos”, aclararon.

Un golpe al multilateralismo sanitario

Tedros recordó que Estados Unidos fue clave en varios de los mayores logros históricos del organismo, incluida la erradicación de la viruela, y subrayó que la OMS “siempre actuó con imparcialidad, sin favoritismos y con respeto por la soberanía de sus 194 Estados Miembros”.

“Lamentamos profundamente la notificación de retirada de Estados Unidos. Es una decisión que pone en peligro tanto a Estados Unidos como al resto del mundo”, sostuvo el funcionario etíope.

Preocupación por el impacto financiero

La salida estadounidense abre una crisis presupuestaria sin precedentes para la OMS. Washington aportaba cerca del 18% del presupuesto global, lo que obligará al organismo a reducir a la mitad su equipo directivo, recortar programas y prescindir de aproximadamente una cuarta parte de su personal a mediados de este año.

Desde Europa, diplomáticos de la Unión Europea analizan mecanismos para cubrir el déficit financiero, especialmente para evitar el colapso de programas críticos en África y el Sudeste Asiático.

Alertas de líderes globales

En el Foro de Davos, Bill Gates advirtió que no espera un regreso cercano de Estados Unidos a la OMS y subrayó que “el mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud”. En la misma línea, Kelly Henning, de Bloomberg Philanthropies, alertó que la retirada podría debilitar los sistemas globales de detección y respuesta ante futuras pandemias.

Un escenario incierto para la salud mundial

La decisión de Trump se suma a la retirada de Estados Unidos de 66 organismos internacionales, una estrategia que fue elogiada por el presidente argentino Javier Milei como parte de una “nueva edad de oro” para los países soberanos.

Aunque la OMS continuó cooperando con Estados Unidos durante el último año, el futuro de la coordinación sanitaria global permanece incierto. El seguimiento de epidemias, las campañas de vacunación y la respuesta ante nuevas amenazas sanitarias quedaron ahora bajo un manto de preocupación internacional.