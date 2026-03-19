Enrique: "Las políticas sanitarias no deben pensarse desde el aislamiento"

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, afirmó que Argentina “debería seguir siendo parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que explicó a AIM que “ningún país puede enfrentar en soledad desafíos como las pandemias, el cambio climático o la aparición de nuevas enfermedades”.

La médica consideró “fundamental que Argentina siga dentro de la OMS, ya que la articulación con organismos internacionales permite acceder a información actualizada, cooperación técnica y estrategias sanitarias basadas en evidencia”.

En ese marco, sostuvo que “la salud pública hoy es global y ningún país puede enfrentar en soledad desafíos como las pandemias, el cambio climático o la aparición de nuevas enfermedades”. Al respecto, aseguró que “estar dentro de la OMS nos da una red de respaldo, intercambio y aprendizaje constante”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que la OMS “cumple un rol clave en la coordinación de respuestas sanitarias y su trabajo fue determinante durante la pandemia, tanto en la difusión de recomendaciones como en la distribución de recursos”. Por eso, consideró que “dejar ese espacio implicaría perder herramientas valiosas para la toma de decisiones”.

“Argentina tiene una tradición de participación activa en la salud global”, recordó, y agregó que “salir de la OMS es un retroceso en términos de cooperación y posicionamiento internacional”.

Asimismo, la secretaria de Salud de Paraná remarcó que “las políticas sanitarias no deben pensarse desde el aislamiento, sino que requieren diálogo, consenso y construcción colectiva con otros países”.

Finalmente, Enrique insistió en que “cuidar la salud de la población también implica sostener vínculos institucionales sólidos” y concluyó: “Seguir en la OMS es apostar por una salud pública más fuerte, más informada y más preparada para los desafíos del presente y del futuro”.