El Gobierno oficializó la salida de Argentina de la OMS

El Gobierno oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante una publicación en el Boletín Oficial, en el marco de una decisión impulsada por la administración nacional tras cuestionamientos al rol del organismo durante la pandemia de Covid-19.

La medida fue difundida en el apartado de Tratados y Convenios Internacionales y detalla que el país había comunicado formalmente su retiro el 17 de marzo de 2025, cumpliéndose ahora el plazo de un año para avanzar en la finalización del acuerdo.

Cómo sigue el proceso de salida

Según lo informado por el canciller Pablo Quirno, la decisión se hizo efectiva tras cumplirse el plazo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

No obstante, desde la OMS señalaron que el retiro aún debe ser tratado por el conjunto de los Estados miembros durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que se llevará a cabo en mayo.

En ese sentido, funcionarios del organismo internacional indicaron que la salida del país continúa siendo un proceso en evaluación y que requiere la aprobación del resto de los integrantes.

Repercusiones y argumentos

Desde la conducción de la OMS manifestaron preocupación por la decisión. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la salida representa una pérdida tanto para Argentina como para la comunidad internacional, y remarcó la importancia de la cooperación global en materia sanitaria.

Por su parte, el Gobierno nacional sostuvo que continuará promoviendo acuerdos bilaterales y regionales en materia de salud, con el objetivo de preservar la soberanía en la toma de decisiones.

La decisión de abandonar el organismo se había anunciado en febrero de 2025, en un contexto de críticas a las políticas impulsadas durante la pandemia, especialmente en relación con las restricciones sanitarias.

Contexto de la medida

La OMS fue creada en 1948 con el objetivo de coordinar la respuesta internacional ante emergencias sanitarias y promover políticas de salud pública a nivel global.

La salida de Argentina implica un cambio en la estrategia de cooperación internacional en salud, ya que el país dejaría de participar en instancias de coordinación, asistencia técnica y programas financiados por el organismo.

El proceso continuará en los próximos meses, cuando la Asamblea Mundial de la Salud evalúe formalmente la solicitud presentada por el Estado argentino.