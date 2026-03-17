El Gobierno confirmó que Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud

La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud tras cumplirse el plazo establecido por las normas internacionales para concretar el retiro. La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la decisión había sido comunicada formalmente el 17 de marzo de 2025.

Según detalló el funcionario, la notificación fue dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la constitución del organismo sanitario internacional. De acuerdo con lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se hace efectivo un año después de presentada la comunicación.

La medida había sido anunciada inicialmente por el Gobierno nacional a comienzos de 2025, cuando la Oficina del Presidente informó la intención de retirar al país del organismo multilateral creado en 1948 para coordinar respuestas ante emergencias sanitarias globales.

Confirmación oficial del retiro

A través de un mensaje difundido en la red social X, el canciller Pablo Quirno ratificó la decisión y explicó el procedimiento seguido por el Estado argentino. En ese marco, señaló que el retiro se concretó tras cumplirse el plazo correspondiente desde la presentación de la nota formal.

Quirno indicó además que la Argentina continuará participando en instancias de cooperación sanitaria internacional mediante otros mecanismos. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, expresó el canciller al referirse al escenario posterior a la salida del organismo.

Pablo Quirno confirmó la salida este martes.

De esta manera, el Gobierno confirmó que la desvinculación de la Organización Mundial de la Salud se concretó dentro de los plazos previstos por los instrumentos jurídicos internacionales que regulan la participación de los países en ese organismo, según informó la Agencia NA.

Antecedentes de la decisión

La decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud había sido anunciada por el Gobierno nacional en febrero de 2025 mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

En ese documento se señalaba que el organismo sanitario internacional había tenido un rol central durante la pandemia de Covid-19 y que el Gobierno consideraba necesario revisar la relación del país con esa institución.

La determinación se inscribe en un contexto internacional en el que otros países también han cuestionado el funcionamiento del organismo y su rol en la coordinación de políticas sanitarias globales.

Por su parte, autoridades del organismo y especialistas del ámbito sanitario internacional han manifestado en distintas oportunidades la importancia de mantener mecanismos de cooperación y coordinación entre los países frente a desafíos sanitarios globales.