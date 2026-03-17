Desde el Gobierno afirman que Milei no irá al Congreso a dar explicaciones por la causa $Libra

El presidente Javier Milei no irá al Congreso a dar explicaciones por el escándalo de la causa $Libra, según aseguran desde el Gobierno y sostienen que la investigación está “viciada”. Apuntan contra la filtración de documentos que comprometerían al mandatario.

La polémica surgió luego de que trascendiera un supuesto contrato que vincularía a Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis. El documento apareció en un dispositivo de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa.

El hallazgo surgió de un peritaje de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un área del Ministerio Público Fiscal de la Nación que analiza evidencia digital en causas judiciales.

Según los investigadores, en el teléfono o computadora de Novelli apareció un contrato millonario que mencionaría directamente a Milei y a Davis. El documento se sumó a una serie de conversaciones que la Justicia también está revisando.

Entre esos mensajes hay intercambios del 14 de febrero de 2025 entre Novelli y funcionarios del Gobierno. Ese mismo día la criptomoneda $Libra se derrumbó, y dejó a miles de inversores con pérdidas, en algunos casos, millonarias.

La respuesta del Gobierno

En la Casa Rosada, en lugar de explicar el contenido del material filtrado, pusieron el foco en el procedimiento judicial.

Fuentes del Ejecutivo indicaron a Noticias Argentinas que la causa está “ultra viciada” porque no se respetó la cadena de custodia de las pruebas, según afirman.

Con ese argumento, el Gobierno intenta restarle validez al contrato y a los mensajes que investiga la Justicia.

Pedido de explicaciones

En paralelo, el presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, había pedido formalmente que Milei se presentara a dar explicaciones sobre su vínculo con Davis y la promoción de la criptomoneda.

Pero en el entorno presidencial la decisión ya está tomada: el ultraderechista no irá al Congreso y tampoco enviará representantes.

“No va a ir nadie”, señalaron desde el círculo cercano de Milei, donde consideran que la comisión busca instalar el tema en la agenda política más que esclarecer los hechos.