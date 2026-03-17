Causa $LIBRA: revelan contratos para impulsar el negocio cripto en Argentina

El estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, ya había sido revelado meses atrás. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli.

Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. El documento completo fue recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La propuesta, tal como surge del propio archivo, fue aceptada ese mismo día por Novelli, Terrones Godoy y Morales, lo que implicó “el consentimiento hacia la presente Oferta Irrevocable y el perfeccionamiento del acuerdo”, conforme a los artículos 971 y 979 del Código Civil y Comercial.

El primer dato clave de la propuesta de Davis es que Morales, quien también se presentaba en congresos de tecnología como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”, sería “referenciador” de la operación al igual que Novelli y Terrones Godoy. La segunda, que el objetivo era posicionarlo como “máximo referente de web3/Blockchain/AI” en el país.

Davis y todo el equipo de Kelsier Group tenían como una de sus tareas primordiales “establecer el diálogo con las autoridades parlamentarias para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del Gabinete y del Congreso”, según el texto.

El apellido Milei no aparece mencionado en ningún otro tramo de las cinco carillas del texto, lo que significó un cambio sustancial con respecto al borrador que habían redactado un día antes, 20 de noviembre de 2024. En esa versión anterior, se identificaba a Morales como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”, lo que se eliminó de la redacción posterior, acaso para mitigar la exposición directa del Presidente.

El objetivo declarado era generar ingresos por US$10 millones antes del 30 de abril del año siguiente -es decir, de 2025- para, de alcanzar esa cifra, extender la vigencia del contrato por otros dos años y medio. Pero siempre con pautas claras sobre el reparto del dinero: Morales se llevaría US$1.550.000 más el 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes que acercara el funcionario.

La forma de pago de esos US$1.550.000 también quedó estipulada por escrito: un pago inicial de US$300.000 seguido por cinco pagos mensuales de US$250.000, “en criptomonedas a la billetera electrónica proporcionada por el referenciador”, es decir, por Morales, Novelli y Terrones Godoy, quienes se harían cargo de sus costos e impuestos.

El experto en blockchain Fernando Molina detectó una serie de pagos cuya trazabilidad le permite indicar que Hayden Davis le envió al grupo de socios argentinos desde una billetera virtual cifras coincidentes con lo señalado en el convenio. Son giros que empiezan el 19 de noviembre y terminan el 17 de enero.

El plan delineado también incluía metas políticas y tecnológicas más amplias, entre ellas “fortalecer y ampliar la influencia del partido político”, crear un comité nacional sobre blockchain y desarrollar una iniciativa tecnológica que culminaría con el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”. Este detalle, que figura en el contrato del 21 de noviembre —casi tres meses antes del lanzamiento de $LIBRA—, contrasta contra cualquier narrativa de que ese proyecto criptomoneda surgió de manera espontánea o sin planificación previa.

Según indica diario La Nación, Davis, Novelli, Terrones Godoy, Morales y sus allegados afrontaron cuestionamientos sobre la licitud de un entendimiento de ese tipo. Entre otros motivos, porque requería la intervención previa de las áreas legales de Presidencia, Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras dependencias oficiales. En otras palabras, que firmarían algo nulo o, peor, cometerían un delito. “Pero no se mostraron receptivos a los cuestionamientos”, completó la fuente.

Aun así, la noche del 21 de noviembre, Davis y sus allegados celebraron en el hotel Four Seasons. Y en los días que siguieron, el estadounidense de 28 años comenzó a alardear de sus vínculos con el núcleo presidencial.

“Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción” le escribió Davis, entre fines de 2024 y principios de 2025, a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas con los que quería sondear posibles negocios. “Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando una expresión oprobiosa y despectiva con la que supremacistas blancos se refieren en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

“Cosas mágicas pasarán”

Sus comentarios, sin embargo, no eran mera jactancia. Seis días después, Davis suscribió otro documento con sus socios argentinos en el que estipuló en términos legales casi idénticos que la nueva sociedad actuaría como “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”. Lo que Davis decía en sus mensajes privados, lo vertió también por escrito ante terceros.

El 21 de noviembre de 2024, Davis, Novelli, Terrones Godoy y Morales redactaron otro instrumento legal para desarrollar una “asociación exclusiva” para “apoyar iniciativas” de la empresa Cardano en la Argentina y posicionar al CEO de esa firma, Charles Hoskinson, como referente de la “tecnología web3” en la Argentina.

Esta vez, sin embargo, avanzaron bajo una razón social diferente: no Kelsier Group Co. —la entidad operativa del primer contrato— sino Kelsier Holdings Limited, una compañía constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio registrado en Road Town, Tortola. Así, en apenas seis días, la operación migró de una entidad visible a un vehículo offshore, aumentando la opacidad financiera de la operación.

Ese acuerdo también establecía que la asociación aspiraba a convertirse en el “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”, sostiene el archivo recuperado por los peritos, que presenta una contradicción interna: mientras el encabezado lleva fecha del 27 de noviembre de 2024, la cláusula de firmas consigna el 16 de octubre de ese año. La inconsistencia sugiere que el documento fue confeccionado con apresuramiento o que se reutilizó una plantilla anterior sin corregir la fecha, lo que abona la hipótesis de una operación construida sobre la marcha.

El acuerdo conllevó un pago inicial por US$300.000, “de los que US$150.000 ya se han pagado”, en tanto que restaba desembolsar otro tanto, por lo que el documento solo vino a regularizar, sobre el papel, una relación que ya operaba en los hechos, para luego sumar US$250.000 por mes a partir del 1 de enero de 2025. ¿Los porcentajes acordados? El 65% para la firma de Davis, Kelsier Holdings, y el 35% para los socios argentinos.

Suscripto bajo pautas de “estricta confidencialidad” que ninguno de los involucrados podría quebrantar, “excepto requerimiento legal o por orden judicial”, sin embargo, algo se quebró en la relación entre las partes. Al punto que Hoskinson cargó contra ellos, mediante un video, en las horas posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA.

Hoskinson acusó a Novelli y Terrones Godoy de pedirle sumas de dinero de cinco cifras en dólares a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con el presidente Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasaran”. Y afirmó que rechazó la petición porque consideró que violaba la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés).

“Nos decían ‘Hey, danos algo [hace con las manos el gesto de contar billetes], podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder’. Y yo decía, ‘bueno, eso sería violación de la FCPA, no podemos hacer eso’. Y entonces, de repente, se detuvieron”, rememoró Hoskinson en el video que subió a su cuenta oficial de la red social X desde Colorado. “Fue una experiencia muy frustrante en Argentina”.

Hoskinson viajó a Buenos Aires al evento Tech Forum, a finales de 2024, y tenía la promesa de que lo iba a recibir Milei. Finalmente solo obtuvo una foto grupal junto a Novelli, Terrones Godoy y otros emprendedores.