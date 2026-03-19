UPCN: “Sin un capítulo sobre paritaria no puede haber modificación de la Ley de profesionales de salud”

“La única herramienta que permite conquistas reales para los trabajadores es la negociación colectiva", subrayó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Por eso aseveró que “sin este capítulo no puede haber modificación de la Ley de Carrera Profesional Asistencial-Sanitaria”.

“La modificación a la ley 9892 no va a salir, por lo menos no con nuestro apoyo, porque intenta solucionar problemas sin tener en cuenta todas las demandas y las necesidades de los profesionales del sistema de salud”, sostuvo la dirigente gremial.

Al respecto planteó que “el primer artículo incluye profesiones sin haber analizado si son las que corresponden” y a la vez cuestionó que “se le da atribuciones al Poder Ejecutivo para incluir cualquier otra profesión sin criterios claros”.

UPCN sede central en Paraná (foto Elonce)

Entendió “necesario rever el escalafón” e incluso señaló que “no se evaluó el impacto que el cambio de escalafón puede tener, por un lado, para algunos trabajadores profesionales que están con estabilidad en el escalafón general, y también para el propio Estado”.

Por otra parte, mencionó que la iniciativa “no trata temas de fondo, no hace una mejora de la carrera horizontal, no aporta absolutamente nada para agilizar los concursos. El régimen laboral no contempla situaciones de especializaciones, guardias de urgencia, y otras situaciones que se han venido planteando”, enumeró.

“Miran su propia realidad”

Luego se refirió a sectores que se denominan autoconvocados. “Dicen representar a mil profesionales: es mentira, no hay representación si no estás dentro de la ley”, aseguró y en ese orden advirtió que “ hablar en los medios no significa representar a los trabajadores”.

También marcó que “estos autoconvocados dicen que UPCN no los representa en la paritaria. Eso también es mentira: los profesionales están en la misma discusión, porque son trabajadores”. Y agregó: “Además resistimos el archivo porque hemos hecho numerosos reclamos, fundamentalmente de los hospitales grandes, que nunca fueron tenidos en cuenta por el gobierno anterior y que en este gobierno ni siquiera se llegaron a plantear”.

Domínguez cuestionó que “estos profesionales hablan en los medios, defendiendo en particular el artículo de la carga horaria que se empezaría a controlar en el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap)”. Sobre este punto remarcó: “No entendemos por qué el Sigap sí debería aplicarse al resto de la administración pública y no a los profesionales de la salud, obviamente con sus particularidades, con una etapa de evaluación, con lo que sea necesario para garantizar los derechos de los trabajadores contenidos en ese escalafón”.

“UPCN, como representantes de los trabajadores del Estado provincial, tiene que mirar el hospital, el centro de salud y las instituciones en su conjunto. Por eso la discusión tiene que ver con el sistema de salud”, remarcó.

Sostuvo la necesidad de un abordaje integral. “La discusión no puede reducirse a un solo aspecto. Hay que debatir regularización de planta, condiciones salariales y laborales; discutamos especialización y la diferencia entre los hospitales grandes y los de menor complejidad.”, aseveró la dirigente gremial.

“No sean mentirosos”

Respecto a que estos profesionales dicen no oponerse a los controles, expresó: “Que no sean mentirosos, eso es lo que motiva la movilización”. También enfatizó: “No seamos ingenuos, lo que están haciendo algunos de estos autoconvocados es hablar con gremios de Buenos Aires para crear un sindicato propio dentro del sistema de salud”.

Ante esta situación, advirtió que “cuando vienen gremios de otras provincias con metodologías sin conocer nuestra realidad y desarticulando la lucha son funcionales a un gobierno que a nivel nacional viene recortando derechos”, por lo que llamó a “fortalecer la unidad para que no nos pase lo mismo”.

“Sin un capítulo de negociación colectiva no puede haber modificación de la ley 9892. Porque la única herramienta que permite conquistas reales en el tiempo para los trabajadores es la paritaria, en este caso la paritaria sectorial”, subrayó Domínguez

Finalmente expuso: “Hay mucho para hacer. Y para poder hacerlo necesitamos que los profesionales de salud de la salud pública son trabajadores estatales, y que la sindicalización es lo único que les da fuerza”.