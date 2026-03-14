Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas seman

Profesionales de la salud se movilizaron este sábado en Paraná para expresar su rechazo a un proyecto de ley que propone modificar la Ley de la Carrera Médico Asistencial N° 9.892. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado y ahora es analizada en Diputados, plantea cambios en la carga horaria de los profesionales del sistema público de salud.

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

La manifestación fue convocada por profesionales autoconvocados de hospitales y centros de salud de la provincia. La concentración comenzó en Plaza 1° de Mayo y luego avanzó hasta Casa de Gobierno, donde los médicos expusieron sus reclamos vinculados a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema sanitario.

Durante la protesta, los trabajadores de la salud expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la nueva normativa en la organización del trabajo dentro de hospitales y centros de atención.

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

Reclamo por la carga horaria

Uno de los principales cuestionamientos se centró en la propuesta de fijar una jornada laboral de 24 horas semanales dentro de los efectores de salud. Según señalaron los médicos, la medida no contempla la realidad del sistema sanitario ni las condiciones actuales de trabajo. Uno de los referentes presentes en la movilización explicó que el reclamo apunta a un “sinceramiento” del sistema de salud pública.

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

“Reclamamos un sinceramiento frente a la nueva ley que quieren modificar respecto a las horas que pretenden que trabajemos por un sueldo que ni siquiera llega a la canasta básica. No se trata de un reclamo salarial, sino de reconocer que el sistema de salud está estallado”, expresó Juan Berduc, médico cardiólogo del Hospital San Martín.

En ese sentido, cuestionó la propuesta de ampliar la carga horaria sin modificaciones estructurales que acompañen la medida. “Ahora se quiere avanzar con un sistema de geolocalización y pretenden que trabajemos 24 horas dentro de los efectores. Es algo inviable por muchas razones, porque en muchos centros de salud ni siquiera hay espacios físicos adecuados”, informó.

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

Propuesta de los profesionales

Frente a la propuesta legislativa, los médicos plantearon una alternativa que contempla una carga de 18 horas semanales dentro del sistema público, con una distribución que incluya tareas asistenciales y capacitación.

“Pedimos 15 horas efectivas de atención y tres horas destinadas a capacitación. Además, solicitamos que se contemple un seguro de mala praxis que actualmente no se completa”, amplió Berduc.

Juan Berduc, médico cardiólogo del Hospital San Martín

Los profesionales también señalaron que la atención médica no puede evaluarse únicamente por cantidad de horas trabajadas. “El sistema de salud no funciona por horas trabajadas sino por producción y atención brindada”, remarcaron durante la movilización.

Defensa de la salud pública

En el marco de la protesta, los médicos remarcaron que el objetivo central del reclamo es preservar el funcionamiento del sistema público y garantizar una atención adecuada para la población.

Profesionales de la salud marcharon contra cambios en la ley laboral y piden trabajar 18 horas semanales

La Ley N° 9.892, sancionada en 2008, regula la carrera médico asistencial en Entre Ríos. En su artículo 27 establece una carga horaria de 36 horas semanales, un esquema que según los profesionales nunca llegó a implementarse plenamente. De acuerdo con los médicos, cumplir con ese régimen implicaría trabajar seis días a la semana, con jornadas de seis horas diarias, incluyendo sábados.

El proyecto actualmente en debate propone reducir esa carga a 24 horas semanales. Sin embargo, los profesionales sostienen que la iniciativa no resuelve el problema de fondo. Según explicaron, los bajos salarios en el sistema público obligan a muchos médicos a desempeñarse en más de un trabajo para completar sus ingresos, lo que vuelve difícil sostener una mayor cantidad de horas dentro de un mismo efector de salud.