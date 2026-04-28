La audiencia entre UTA y la empresa San José pasó a cuarto intermedio

REDACCIÓN ELONCE
“Veremos si seguimos avanzando con estas negociaciones y de alguna manera vamos buscando la forma para poder dar cumplimiento a la manda judicial”, sostuvo a Elonce Alejandro Becic, abogado de UTA Seccional Entre Ríos.
La audiencia entre UTA y la empresa San José pasó a cuarto. El cónclave se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo, ubicado en calle Buenos Aires de la ciudad de Paraná.
Alejandro Becic, abogado de UTA Seccional Entre Ríos, dialogó con Elonce tras darse a conocer que la reunión pasó a cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
A raíz de la ausencia de la empresa, acotó: “Si bien no se presentaron de forma personal, presentaron un escrito en el cual van a seguir evaluando. Ellos manifiestan que la propuesta realizada por la entidad gremial, en su totalidad, no estarían en condiciones de cumplirlas. Pero, en definitiva, que se planteara un listado de los trabajadores que están en condiciones para que se los vaya evaluando”.
Luego, agregó: “Ahora pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene, en el cual veremos si seguimos avanzando con estas negociaciones y de alguna manera vamos buscando la forma para poder dar cumplimiento a la manda judicial”.
Sobre porque no se cumple la normativa, Becic aclaró: “La empresa lo que manifiesta que, por razones operativas, ya ha tomado otros choferes y requiere de algunas reformas y modificaciones para poder empezar a cumplir con la manda judicial. Más allá de eso, lo importante es destacar que la empresa en su momento cuando se confirmó la medida cautelar de la Cámara Laboral nacional, la empieza había empezado a cumplir: incorporó un par de trabajadores y después, a raíz del pedido de suspensión del proceso, dejó de hacerlo. Ahora la Cámara ha confirmado que esta suspensión no es aplicable a la medida cautelar y estamos tratando que esta empresa vuelva a retomar esta actitud de ir incorporando los trabajadores”.
Si bien no confirmó el número de choferes que se incorporaron a la empresa San José, destacó: “Sabemos de los trabajadores que en su momento pertenecieron a la anterior prestataria. Estamos hablando de unos 40 o 45 trabajadores que habían sido absorbidos por la empresa. No quiere decir que hoy estén prestando funciones”.
“Cuando se realizó la primera presentación, se habló de 237 trabajadores. Esto se ha ido depurando –gente que se fue jubilando o que fue absorbida para el servicio metropolitano-, el número se ha reducido a menos de la mitad”, comentó.
De la reunión formaron parte UTA, el secretario general de UTA, la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, mientras que la Municipalidad de Paraná y la empresa San José presentaron un escrito a raíz de su ausencia.