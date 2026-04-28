El Gobierno buscará usar los ríos para llevar arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta

REDACCIÓN ELONCE
El ministro Federico Sturzenegger planteó la posibilidad de utilizar la vía fluvial para trasladar arena desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta y anticipó reformas clave en el Congreso vinculadas a navegación, propiedad privada y nuevas figuras empresariales.
El uso de ríos para transportar arena a Vaca Muerta fue uno de los anuncios centrales del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante su exposición en la Expo EFI.
En ese marco, el funcionario planteó la posibilidad de mejorar la competitividad logística mediante el aprovechamiento de la vía fluvial, particularmente para trasladar insumos desde Entre Ríos hacia la formación neuquina.
La intervención del ministro se dio en el contexto de la primera jornada del evento, que contó con fuerte presencia oficial y fue inaugurado por el titular de Economía, Luis Caputo. Durante su exposición, Sturzenegger repasó los ejes del programa económico del gobierno nacional y destacó el proceso de desregulación impulsado en los últimos años.
“Hemos hecho 15.000 desregulaciones en dos años, contando artículos en normas o leyes que obligaban al sector privado a hacer algo”, afirmó el funcionario, quien valoró la reducción de la burocracia como uno de los pilares de la actual gestión económica.
Reformas y ejes del programa económico
En su discurso, el ministro detalló que el programa económico del presidente Javier Milei se estructura sobre tres pilares: superávit fiscal, libertad económica y respeto a los derechos de propiedad. A ello sumó un alineamiento internacional con países como Estados Unidos e Israel.
Según indicó, estos lineamientos permitieron registrar un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% entre 2023 y 2025, junto con un aumento del consumo del 10% y un incremento de las exportaciones del 40%. Además, sostuvo que la inversión se mantiene estable y destacó que el crecimiento actual se apoya en el comercio exterior.
“Es la primera vez en mucho tiempo que estamos teniendo un proceso de crecimiento en base a las exportaciones, y las exportaciones no tienen techo”, aseguró el funcionario, quien también anticipó el envío de nuevos proyectos de ley al Congreso.
Entre las iniciativas, mencionó una reforma vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de manejo del fuego y aspectos de la ley de tierras.
Transporte fluvial y competitividad
Uno de los puntos que generó mayor atención fue el anuncio sobre la reforma de la Ley de Cabotaje, que buscará liberar la navegación en los ríos y potenciar las economías regionales. En ese sentido, el ministro enumeró ejemplos de sectores productivos que podrían beneficiarse con menores costos logísticos.
Entre ellos, mencionó a productores mineros del norte argentino y a la industria forestal de Misiones, que podrían utilizar la hidrovía para exportar sus productos de manera más eficiente. “Seríamos competitivos para enviar la madera de Misiones a China”, afirmó.
En ese contexto, introdujo la propuesta vinculada a la arena utilizada en el proceso de fractura hidráulica en Vaca Muerta. Actualmente, ese insumo se transporta mayormente por vía terrestre, lo que implica un alto impacto en la infraestructura vial.
“¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?”, planteó Sturzenegger.
Nuevas figuras empresariales y debate legislativo
Durante su exposición, el ministro también adelantó una iniciativa que apunta a reformar la Ley de Sociedades para incorporar nuevas figuras jurídicas vinculadas a la inteligencia artificial. Según explicó, se trata de la posibilidad de crear sociedades sin participación humana directa.
“Vamos a tener en la ley argentina formas jurídicas de empresas que no tienen humanos”, afirmó, al tiempo que señaló que se trata de un debate que ya se está desarrollando en otros países y que podría representar una oportunidad para el futuro productivo del país.
Como antecedente, mencionó el caso de Irlanda, donde una operación vinculada a Apple generó un fuerte impacto en el Producto Bruto Interno. En esa línea, planteó que Argentina podría convertirse en un polo de desarrollo tecnológico con una alta participación de agentes de inteligencia artificial.
Finalmente, el funcionario dejó abierta la discusión parlamentaria sobre estas iniciativas y llamó a los gobernadores a acompañar los proyectos. En particular, destacó el potencial de la reforma de cabotaje para dinamizar las economías regionales y mejorar la competitividad del país.