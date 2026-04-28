Una modelo entrerriana brilló en el homenaje a Susana Giménez en los Martín Fierro: “Los sueños se cumplen”

REDACCIÓN ELONCE
La modelo entrerriana Irina Puntín fue protagonista en los Martín Fierro, donde desfiló en un homenaje a Susana Giménez y reafirmó su proyección internacional.
La modelo entrerriana Irina Anahí Puntín se convirtió en una de las protagonistas de los Martín Fierro, al participar de un emotivo homenaje a Susana Giménez. La joven, oriunda de Cerrito, desfiló un vestido icónico de la diva, en una noche que combinó moda, emoción y reconocimiento a una figura central del espectáculo argentino.
“Me siento muy contenta de poder representar a Cerrito y a Entre Ríos”, expresó Puntín, quien destacó además la presencia de otra modelo de la provincia en el evento. “Éramos dos chicas de Entre Ríos. También estaba Florencia Leichner de Crespo. Muy linda la experiencia”, agregó.
La propuesta llegó a través de su agencia en Buenos Aires y significó un momento especial en su carrera. “Fue mi agencia quien me contactó y me avisó de esta posibilidad. Mi vestido tiene cerca de 50 años. En su momento fue revolucionario porque no se usaban transparencias”, relató sobre la prenda elegida para el desfile.
Un homenaje cargado de emoción y figuras destacadas
El desfile formó parte de un segmento especial dedicado a la trayectoria de Susana Giménez, donde se recrearon algunos de sus looks más recordados. “Fue muy emocionante porque era lo que vi en la tele durante mi niñez. Allí lo estaba viviendo con esas personas”, contó la modelo.
Durante la velada, Puntín también pudo compartir momentos con figuras destacadas del espectáculo. “Pude hablar con Iván de Pineda, que lo recontra admiro, estaban Valeria Mazza, Pampita. Todos muy amables y simpáticos con nosotras”, recordó.
Además, destacó la cercanía de la propia Susana en la previa del desfile: “Fue quien nos bajó línea de lo que quería, que estemos naturales, contentas y que transmitamos esa alegría al público”.
De Cerrito al mundo: una carrera en crecimiento
Desde sus inicios en 2018, Puntín ha construido una carrera con proyección internacional, participando en pasarelas y campañas para importantes marcas como Dior, Fendi y Loewe. Sin embargo, remarcó que el camino no está exento de esfuerzo: “Es una carrera que tiene mucho sacrificio. Uno ve la foto final, pero hay mucho trabajo detrás”.
También reflexionó sobre su evolución personal: “Nunca me imaginé ser modelo. Lo hice por probar y hoy me parece muy interesante”. Su experiencia incluye viajes y trabajos en distintos países, lo que le permitió cumplir sueños personales.
En paralelo, la modelo continúa su formación académica. “Estoy terminando la Licenciatura en Administración Pública. Soy conciente de que la carrera de modelo tiene una fecha de vencimiento. No quería que llegue el momento y no tener un plan B. La industria de la moda es muy amplia y se pueden combinar”, explicó, al referirse a la importancia de proyectar más allá del modelaje.
Un mensaje para quienes sueñan con el modelaje
Finalmente, Puntín dejó un mensaje para jóvenes que buscan iniciarse en la industria. “Que se comuniquen, que pregunten a conocidos. Estoy abierta a que me consulten. Ninguna agencia les va a pedir fotos en ropa interior”, advirtió, en relación a los cuidados necesarios al comenzar.
También alentó a la perseverancia: “Uno va a 100 casting y queda en 15. Hoy un cliente te dice que no y tal vez mañana te ve con otros ojos. No hay que bajonearse, hay que seguir”. Y cerró con una reflexión inspiradora: “Soñaba con conocer la Torre Eiffel y gracias al modelaje lo logré. No es suerte ni recursos, es intentarlo. De una manera u otra, los sueños se cumplen”.
Con determinación, la entrerriana continúa abriéndose camino en el mundo de la moda, llevando consigo sus raíces y demostrando que el talento del interior también puede conquistar las grandes pasarelas.