IAFAS lanza la “Tómbola Mundial” y los apostadores tendrán “más chances de ganar”

Con los tickets no ganadores de la Tómbola, los apostadores tienen una chance más para ganar. Televisores y kits mundialistas son algunos de los premios.
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) lanzó la “Tómbola Mundial”, una iniciativa que permite a los apostadores de Entre Ríos participar de un sorteo utilizando tickets no ganadores del juego de Tómbola, emitidos en agencias oficiales de la provincia.
La propuesta incluye todas las modalidades del juego —La Previa, El Primero, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista— y está dirigida a apuestas realizadas entre el 2 de mayo y el 7 de junio de 2026. Según se detalló en las bases, solo pueden participar aquellos comprobantes que no hayan resultado premiados en sus sorteos originales.
Cómo será el sorteo y los requisitos
Según informaron a Elonce desde el IAFAS, el sorteo se realizará el 18 de junio de 2026 en la sala de sorteos del IAFAS, con la intervención de un escribano público. La metodología consistirá en la extracción manual y al azar de cupones depositados previamente en urnas habilitadas en agencias oficiales.
Para que los tickets sean válidos, deberán cumplir con una serie de condiciones: ser originales, estar dentro del período establecido, no haber sido ganadores y contar con los datos personales completos y legibles del participante. En caso de detectarse irregularidades, el cupón será anulado y se procederá a una nueva extracción.
Asimismo, se aclaró que los premios no serán acumulativos y que cada persona podrá acceder a un único beneficio. También se prevé la selección de cinco cupones suplentes ante posibles inconvenientes para contactar a los ganadores.
Premios y modalidad de participación
El programa de premios incluye como principal incentivo un televisor Smart TV de 75 pulgadas para el primer puesto, mientras que el segundo y tercer premio consistirán en televisores de 50 pulgadas. Además, desde el cuarto hasta el vigésimo quinto lugar se entregarán kits mundialistas compuestos por camiseta de la Selección Argentina, mochila, botella térmica y gorra.
Para participar, los apostadores deberán completar al dorso del ticket sus datos personales —nombre, DNI y teléfono— y depositarlo en urnas dispuestas en las agencias oficiales. Posteriormente, estos cupones serán remitidos a la sede central del organismo para su inclusión en el sorteo.
En cuanto a la adjudicación, se indicó que los ganadores serán notificados telefónicamente y contarán con un plazo de 30 días corridos para reclamar el premio, que será personal e intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo.
Finalmente, desde el organismo recordaron que la participación implica la aceptación de las bases y condiciones, y que la iniciativa está destinada exclusivamente a mayores de 18 años. Elonce.com