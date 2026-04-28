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Paraná Por primera vez en muchos años

La Municipalidad confirmó que el 1º de mayo habrá servicio de colectivos en la ciudad

“El transporte vuelve a estar disponible este 1° de mayo”, comunicaron desde la Municipalidad de Paraná a través de un comunicado. La inédita medida se enmarca en la prestación del servicio con una nueva empresa en la capital entrerriana.

28 de Abril de 2026
Circularán los colectivos el 1º de mayo.
Circularán los colectivos el 1º de mayo. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

“El transporte vuelve a estar disponible este 1° de mayo”, comunicaron desde la Municipalidad de Paraná a través de un comunicado. La inédita medida se enmarca en la prestación del servicio con una nueva empresa en la capital entrerriana.

El feriado por el Día del trabajador contará con servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, se confirmó a Elonce. De esta manera, los colectivos funcionarán durante toda la jornada, en la que desde hace muchos, no circulaban las calles de la capital entrerriana.

 

Este 1° de mayo habrá servicio de colectivos en la ciudad. Después de años sin funcionamiento en esta fecha, el transporte vuelve a estar disponible”, comunicaron desde la Municipalidad a través de un comunicado difundido en las redes sociales y llamaron a los paranaenses a “planificar tu viaje con anticipación”.

Fuentes del área de transporte del Municipio, confirmaron a Elonce que los colectivos prestarán servicio con la frecuencia de un día domingo. Así lo ratificaron desde la empresa San José SA al dialogar con este medio.

 

La inédita medida, en la que vuelve a funcionar el servicio de colectivos urbanos durante el 1º de mayo en la ciudad de Paraná, se enmarca en la prestación del servicio con una nueva empresa en la capital entrerriana.

 

"Se recomienda a los vecinos y vecinas prever sus traslados con anticipación y consultar los horarios en la aplicación Arriba Paraná", indicaron desde el Municipio.

Temas:

Colectivos urbanos Día del Trabajador Municipalidad de Paraná transporte urbano
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