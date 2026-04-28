Cambios en las compras web: desde el sector frenan operaciones y piden postergar la medida

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo régimen de compras web en el exterior, el sector de envíos internacionales encendió las alarmas y solicitó la postergación de la medida. Según un informe publicado por Ámbito Financiero, algunas empresas ya comenzaron a tomar decisiones concretas, como la suspensión de vuelos desde Estados Unidos.

El esquema, impulsado por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y previsto para comenzar el 1° de mayo, busca reorganizar el sistema de envíos bajo franquicia. Sin embargo, en la práctica, generó incertidumbre operativa y cuestionamientos por parte de los couriers.

Un cambio que genera dudas

El punto central del conflicto dentro del nuevo régimen de compras web radica en las condiciones para acceder a beneficios fiscales en determinados envíos.

Si bien las compras realizadas en Estados Unidos podrían mantener la exoneración de IVA en el marco de acuerdos bilaterales, se exige que las empresas proveedoras se registren ante la Aduana y acrediten su residencia fiscal.

Desde el sector advierten que esta condición es difícil de cumplir para gran parte de los comercios internacionales, especialmente para plataformas globales que no operan con presencia directa en el país.

Medidas concretas del sector

La incertidumbre generada por el nuevo sistema de compras web ya tuvo impacto en la operatoria logística. Algunas empresas comenzaron a suspender vuelos como forma de prevenir inconvenientes en la gestión de envíos.

Una de las compañías afectadas tomó la decisión de cancelar operaciones programadas desde Estados Unidos, en lo que representa una señal clara del nivel de preocupación que existe en el sector.

Al mismo tiempo, las cámaras empresarias solicitaron reuniones urgentes con autoridades económicas y aduaneras para obtener precisiones sobre la implementación.

Reclamos por previsibilidad

Desde el ámbito privado señalaron que el nuevo régimen de compras web carece de definiciones claras y podría generar costos adicionales para los usuarios.

En ese sentido, remarcaron que una regulación de este tipo debe ser aplicable, brindar certezas y contemplar su impacto tanto en los consumidores como en la cadena logística.

La falta de claridad sobre los requisitos y condiciones genera, además, un escenario de incertidumbre que complica la planificación de las empresas.

Impacto en usuarios y mercado

En los días previos a la entrada en vigencia, el cambio en el sistema de compras web también provocó reacciones en los consumidores.

Algunos couriers lanzaron promociones para adelantar compras bajo el régimen actual, lo que incrementó la actividad pero también generó confusión sobre qué envíos quedarán alcanzados por las nuevas reglas.

El sistema de franquicias es ampliamente utilizado, por lo que cualquier modificación tiene impacto directo en los costos, los tiempos de entrega y el funcionamiento general del mercado.