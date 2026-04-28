Crisis industrial y caída del empleo: "Estamos en vísperas de la partida de defunción de la industria"

La crisis industrial en Rosario se profundizó tras la decisión de la empresa Electrolux de cesar la fabricación de heladeras en su planta local, una medida que impactó directamente en el empleo y en la actividad metalúrgica de la región.

El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, advirtió sobre el escenario que atravesaba el sector y sostuvo que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se perdieron alrededor de 2.000 puestos de trabajo en el rubro a nivel local.

En declaraciones a Radiópolis (Radio 2) y según publicó Rosario 3, el letrado expresó su preocupación por el impacto en el entramado productivo y aseguró: “Creo que estamos en vísperas de la partida de defunción de gran parte de la industria, entre ellas la metalúrgica, que es la más importante a nivel industrial”.

Impacto en la producción y el consumo

Cerra explicó que la problemática no afectó únicamente a Electrolux, sino a toda la cadena de valor y a otras empresas de peso en la región, como Acindar. En su análisis, el escenario respondió a la combinación de apertura de importaciones y un contexto de recesión.

“El problema es que, al no tener mano de obra con poder adquisitivo, porque el producto que antes se fabricaba ahora se importa, tampoco hay consumo”, detalló.

Retiros voluntarios y precarización laboral

Uno de los aspectos destacados fue la alta adhesión de trabajadores a los retiros voluntarios. Según explicó el abogado, esta situación respondió a la necesidad económica inmediata de las familias, que optaron por cobrar indemnizaciones ante la falta de alternativas.

Sin embargo, advirtió que, una vez agotados esos recursos, muchos trabajadores no logran reinsertarse en el sector industrial. “La gran mayoría no vuelve a trabajar en su oficio, pese a ser mano de obra calificada”, indicó.

Ante la falta de empleo formal, gran parte de los despedidos se volcó a plataformas de transporte y reparto, una modalidad que Cerra consideró precarizada. “Son los kiosquitos de los 90”, comparó.

Diferencias entre empresas

Finalmente, el especialista señaló diferencias en la respuesta de las empresas frente a la crisis. Explicó que las multinacionales suelen reducir costos rápidamente e importar productos cuando resulta más conveniente, mientras que las firmas nacionales intentan sostener su actividad mediante estrategias de adaptación.

No obstante, concluyó que el contexto económico actual afectó de manera generalizada a todas las compañías, impulsado por la caída del consumo interno.