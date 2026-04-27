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Economía No hay reservas

Turismo: escasas reservas en los principales centros para el fin de semana largo

Se viene un fin de semana largo y según un relevamiento, por ahora el nivel de reservas, es prácticamente nulo en la costa atlántica bonaerense, en las zonas serranas y en el norte del país.

27 de Abril de 2026
Mendoza uno de los destinos turísticos.
Mendoza uno de los destinos turísticos. Foto: (google).

Se viene un fin de semana largo y según un relevamiento, por ahora el nivel de reservas, es prácticamente nulo en la costa atlántica bonaerense, en las zonas serranas y en el norte del país.

El próximo viernes primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y comienza un nuevo fin de semana largo en el país, con una noticia dura para las economías regionales: casi no hay reservas en los diferentes centros turísticos.

 

Según un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, por ahora el nivel de reservas es prácticamente nulo en la costa atlántica bonaerense, en las zonas serranas y en el norte del país.

 

Mar del Plata, con menos gente que un fin de semana normal

 

La ciudad de Mar del Plata tiene todos los hoteles, los que siguen abiertos, porque muchos cierran, con lugar para albergar turistas durante el fin de semana largo que comienza el viernes próximo.

“Estos fines de semana históricamente servían no solo para el presente, sino que muchos turistas los aprovechaban para planificar las vacaciones de invierno, algo que ya no existe más. Con estos números y el nivel de gastos que viene teniendo la gente, todo indica que sería una de las peores temporadas de la historia”, le dijo a la Agencia NA un operador turístico de la ciudad de Mar del Plata.

 

Lo mismo que pasa en Mar del Plata sucede en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa. Muchos esperan que la gente, a último momento y teniendo en cuenta el clima y otras cuestiones, pueda definir viajar hacia alguno de esos centros turísticos.

 

En el norte, solo las Cataratas del Iguazú tienen un alto nivel de reservas, llegando casi al 70 por ciento, aunque todavía hay lugar para quienes quieran ir.

 

La excepción a la regla

 

Los centros turísticos de esquí son la excepción a la regla para este fin de semana largo, ya que tienen un alto nivel de reservas; muchos de ellos vienen con arrastre de la semana.

 

La ciudad de Bariloche tiene un alto nivel de reservas y estaría cerca de colmar su capacidad. En San Martín de los Andes, en cambio, el movimiento por ahora es tranquilo.

Temas:

Turismo fin de semana largo Día del Trabajador
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