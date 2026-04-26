Fábrica de electrodomésticos cierra su línea de heladeras y operará con personal reducido

En un nuevo capítulo del retroceso industrial, la firma Electrolux avanza con el cierre de su línea de heladeras en la planta que opera la empresa Frimetal en Rosario, provincia de Santa Fe. La medida, prevista para mayo y aún pendiente de confirmación oficial del directorio internacional, implicará un fuerte recorte de personal y una redefinición casi total del esquema productivo.

La decisión se inscribe en un proceso de achicamiento que comenzó a principios de 2026, cuando la compañía dejó de fabricar cocinas. Ahora, con la paralización de la línea de frío, se pone fin a la producción local de uno de los productos más representativos de la marca.

El impacto sobre el empleo es significativo. La planta supo contar con unos 750 trabajadores, pero actualmente mantiene cerca de 250. De concretarse el cierre de la línea de heladeras, las proyecciones internas indican que el plantel podría reducirse a apenas 150 operarios, que quedarían abocados a las pocas actividades que continúen en funcionamiento.

Según fuentes vinculadas a la empresa, el nuevo esquema apunta a sostener una operatoria mínima centrada en la producción de freezers y lavarropas, mientras que el resto de las líneas será discontinuado. En los hechos, esto supone un corrimiento desde la fabricación hacia un modelo más cercano al ensamblado o directamente a la importación de productos terminados.

El caso de Frimetal no es aislado, sino que refleja el deterioro general de la industria en la provincia. De acuerdo con el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe, la actividad manufacturera registró en febrero una caída interanual del 14,9%, con el 76% de los sectores en baja. El rubro de línea blanca fue uno de los más afectados, con un desplome del 37,2% respecto del año anterior.

Desde la entidad atribuyen este escenario a la pérdida del poder adquisitivo, la apreciación cambiaria -que favorece la importación- y el encarecimiento del financiamiento. Estos factores, sostienen, configuran un contexto adverso para la producción local.

A nivel nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina advirtió que en marzo la utilización de la capacidad instalada del sector cayó al 41,8%, más de cinco puntos por debajo del registro del año pasado. El dato expone que más de la mitad de la estructura metalúrgica permanece ociosa.

El relevamiento también muestra un horizonte poco alentador: seis de cada diez empresas no esperan mejoras en el corto plazo. En ese marco, la decisión de Electrolux en Santa Fe aparece como un síntoma más de una crisis que ya impacta de lleno en el empleo y en la matriz productiva nacional.