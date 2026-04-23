Histórica cristalería reduce la producción y comenzará a importar desde China

La empresa Rigolleau, con más de 120 años de trayectoria en la industria del vidrio en Argentina, despidió a 100 trabajadores, redujo su producción al 60% de su capacidad y comenzó a importar productos desde China, en un contexto marcado por la caída del consumo interno.

Las decisiones fueron adoptadas tras un 2025 con fuerte retracción económica, que impactó de lleno en la actividad industrial. En el caso de Rigolleau, el golpe fue significativo, ya que el 95% de su producción de botellas, frascos y envases está destinada al mercado nacional, principalmente a empresas del sector alimentario, farmacéutico y cervecero.

“La compañía debe cambiar su modelo de negocio tradicional”, sostuvo la firma en un informe elevado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese sentido, avanzó en una estrategia de importación de productos para reducir costos, lo que implicará que las líneas vinculadas al consumo hogareño y la vajilla pasen a abastecerse íntegramente con mercadería proveniente de Asia.

Menor producción y despidos

El ajuste también se reflejó en la operación de la planta ubicada en Berazategui, donde se apagó uno de los hornos industriales, lo que redujo significativamente la capacidad productiva. Actualmente, la empresa opera al 60% de su potencial.

En paralelo, la firma concretó el despido de aproximadamente 100 empleados y previamente había discontinuado contratos eventuales. Estas medidas se sumaron a una caída en las exportaciones, que registraron una baja interanual del 37,8%.

En términos financieros, la compañía informó que al cierre de noviembre de 2025 "acumuló un pasivo previsional de $700.837.252 y registró un resultado final negativo de $5.596 millones", lo que refleja el deterioro de su situación económica.

Un cambio de rumbo en la industria

El segmento más afectado fue el de productos para el hogar, mientras que la producción destinada a los sectores farmacéutico y alimentario mostró una demanda más estable.

La decisión de importar desde China marcó un cambio estructural en el funcionamiento de una empresa fundada en 1882, que fue pionera en la fabricación de envases de vidrio en el país y que tuvo un rol clave en el desarrollo industrial de Berazategui.

"Esto produjo un importante cambio tanto económico como social para la zona, generando muchos puestos de trabajo y en pocos años se convierte en una ciudad industrial importante", destacaban registros históricos de la compañía sobre su impacto en la región.

Antecedentes recientes y contexto

La situación de Rigolleau se venía agravando desde el año pasado, cuando los trabajadores realizaron protestas por la falta de actualización salarial. En ese momento, denunciaban que los ingresos se mantenían sin cambios desde meses anteriores.

Además, a fines de 2024, cerca de 70 empleados eventuales no renovaron sus contratos, en lo que fue considerado un anticipo del ajuste posterior.

El caso se suma a otras empresas del sector que adoptaron estrategias similares. Una de ellas fue Lumilagro, que recientemente despidió a trabajadores y comenzó a importar productos desde China, tras una fuerte caída en sus ventas.