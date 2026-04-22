Dictaron la quiebra de Sancor: la deuda asciende a US$ 120 millones

La emblemática firma láctea Sancor Cooperativas Unidas Limitada quebró. El juez en lo Civil y Comercial de la Rafaela, Marcelo Gelcich, dictó este miércoles 22 de abril la quiebra de la empresa láctea que ha sido líder durante años del mercado lácteo.

En su sentencia, el magistrado determina la insostenibilidad financiera de la entidad tras constatar una deuda masiva con acreedores comerciales, fiscales y laborales que supera su capacidad operativa. Vale recordar que la propia cooperativa había solicitado su quiebra directa, admitiendo la imposibilidad de presentar un plan de pagos viable debido a un colapso administrativo y productivo.

Asimismo, se ordenó la liquidación de bienes bajo un esquema de enajenación de empresa en marcha para intentar preservar el valor de las plantas industriales y proteger los derechos de los trabajadores.

En la resolución, se justifica la inaplicabilidad del salvataje (cramdown), por el cual un tercero puede tomar el control de una empresa en crisis y hacerse cargo de sus deudas, argumentando que la estructura jurídica de una cooperativa impide la transferencia de cuotas sociales a terceros ajenos a la entidad.

Pero además porque "no hay empresa rescatable" ya que la deuda supera ampliamente el valor de los activos, la actividad industrial es muy reducida, la cooperativa dejó de procesar leche propia en volúmenes significativos.

La quiebra no implica el cierre inmediato. El juez ordenó que las plantas que están operando (principalmente mediante contratos de fazón, es decir, procesando leche de terceros) sigan funcionando transitoriamente, por dos razones: para proteger a los 914 trabajadores que aún están empleados y para vender la empresa (o sus plantas) en funcionamiento, lo que vale mucho más que vender maquinaria parada.

De ahora en más, los bienes de SanCor son incautados por los síndicos (los administradores del proceso de quiebra), y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta. Se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación.