Reconocida fábrica de pulóveres pidió concurso preventivo

La empresa Textilana S.A., una de las firmas más reconocidas de la industria textil en Mar del Plata, confirmó la apertura de un concurso preventivo, una instancia judicial clave para evitar la quiebra. La decisión se produce en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades económicas que afectan al sector.

La compañía, con más de 45 años de trayectoria y responsable de la producción de los pulóveres de la marca Mauro Sergio, explicó que la medida responde a la “contracción generalizada del consumo” y al complejo escenario macroeconómico. Sin embargo, no brindó precisiones sobre el futuro de sus trabajadores, lo que generó inquietud en la planta.

El anuncio llega en un momento sensible para los empleados. En noviembre pasado, la empresa había dispuesto la suspensión de 175 operarios, con pago parcial de salarios, hasta fines de marzo. Si bien los trabajadores fueron reincorporados en abril, el nuevo escenario vuelve a poner en duda la estabilidad laboral.

Desde la firma señalaron que el concurso preventivo forma parte de un “proceso de reordenamiento” orientado a sostener la actividad, preservar la marca y garantizar la continuidad operativa. Además, aseguraron que no se verá afectado el abastecimiento a clientes.

Qué implica el concurso preventivo

El concurso preventivo es una herramienta legal que permite a las empresas renegociar sus deudas bajo supervisión judicial, con el objetivo de evitar la quiebra y continuar funcionando.

En este caso, el proceso abre interrogantes sobre el impacto que podría tener tanto en el empleo como en la continuidad de la producción en una de las plantas textiles más importantes de la región.