El Gobierno autorizó a aumentar el recargo al gas y podría impactar en las tarifas

Aumento recargo tarifas gas zonas frías fue oficializado por el Gobierno nacional mediante un decreto que habilitó al Ministerio de Economía a incrementar hasta un 11,25% el recargo aplicado sobre el precio del gas. La medida impactó directamente en el esquema de financiamiento del régimen de subsidios destinado a usuarios residenciales en regiones con bajas temperaturas.

La decisión se formalizó a través del decreto 266/2026, donde se estableció que la cartera económica podrá aumentar o disminuir el nivel del recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) hasta un 50%. Hasta ahora, el tope máximo permitido era del 7,5%, por lo que el nuevo límite amplió significativamente el margen de ajuste.

Desde el Gobierno explicaron que esta modificación respondió a la necesidad de reorganizar la administración de los subsidios energéticos. La facultad de modificar el recargo, que anteriormente estaba en manos del Poder Ejecutivo, pasó a depender directamente del Ministerio de Economía.

El fondo que financia los subsidios

Los recursos obtenidos a partir de este recargo se destinan al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que financia los beneficios aplicados en el régimen de Zona Fría. Este fondo fue el único que el Gobierno se comprometió a mantener vigente durante 2026 en el marco de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El fideicomiso fue creado por la Ley 25.565 en 2002 con el objetivo de sostener tarifas diferenciales en regiones como la Patagonia, la Puna y Malargüe. El alcance del beneficio se amplió en 2021, cuando el régimen fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031 e incluyó a 231 departamentos en todo el país, alcanzando a unos 4,3 millones de usuarios con subsidios de hasta el 50% en la factura.

El financiamiento del sistema se sustenta principalmente en el recargo sobre el precio del gas natural en el PIST, aplicado a todos los metros cúbicos consumidos o comercializados en el país, independientemente del uso final. Ese mecanismo es el que ahora podrá ser ajustado hasta el nuevo tope del 11,25%.

Impacto potencial en las tarifas

Fuentes oficiales señalaron que el fondo fiduciario presenta un déficit, ya que el recargo del 7,5% resultaba insuficiente para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. En ese contexto, la ampliación del margen de incremento busca garantizar el financiamiento del sistema, publicó TN.

Sin embargo, desde el propio Gobierno reconocieron que la medida podría tener consecuencias sobre las tarifas que abonan los usuarios fuera de las zonas beneficiadas. “Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo”, indicaron fuentes oficiales.

En paralelo, cuestionaron el esquema actual de subsidios al considerar que se basa en criterios geográficos y no en el nivel de ingresos de los usuarios. Según sostuvieron, el régimen de Zona Fría es “regresivo y deficitario”, lo que refuerza la necesidad de revisar su funcionamiento.