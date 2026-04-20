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Economía Subsidios energéticos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Se oficializó el nuevo esquema de asistencia para usuarios de gas licuado de petróleo inscriptos en el registro correspondiente. El beneficio reemplaza al Programa Hogar y se acreditará en cuentas bancarias o billeteras virtuales.

20 de Abril de 2026
Garrafas.
Garrafas.

Se oficializó el nuevo esquema de asistencia para usuarios de gas licuado de petróleo inscriptos en el registro correspondiente. El beneficio reemplaza al Programa Hogar y se acreditará en cuentas bancarias o billeteras virtuales.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo esquema de asistencia para usuarios de garrafas sociales, mediante el cual se otorgará un reintegro de $9.593 por cada unidad de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos adquirida por beneficiarios inscriptos en el sistema.

 

La medida fue comunicada a través de la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo régimen reemplaza al anterior Programa Hogar.

 

 

Según se informó, el subsidio se acreditará mediante devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

 

Cómo funcionará el beneficio

 

De acuerdo con la normativa, quienes se registren en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán acceder a la asistencia económica al momento de comprar la garrafa.

 

Durante el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de cada año, el beneficio alcanzará el equivalente a dos garrafas sociales mensuales por hogar.

 

 

En el resto de los meses, la cobertura será de una unidad por mes, según confirmó la Agencia de Noticias Argentinas.

 

Inscripción y control de ingresos

 

Para recibir el reintegro, los interesados deberán completar sus datos personales en el sitio oficial habilitado por el Gobierno nacional.

 

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de aportar información vinculada a los ingresos del grupo familiar, con el objetivo de evaluar si corresponde la incorporación al sistema.

 

 

La disposición también establece que el monto del subsidio podrá actualizarse según la evolución del precio del butano y otros costos asociados.

 

Con esta decisión, el Ejecutivo puso en marcha el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, diseñado para reemplazar mecanismos anteriores de asistencia general.

Temas:

garrafas Gobierno nacional subsidio
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