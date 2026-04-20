 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Cambios tributarios

ARCA modificó la declaración de Ganancias para contribuyentes del régimen simplificado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó el sistema para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La medida incorpora reglas para quienes opten por la declaración jurada simplificada y utilicen datos precargados.

20 de Abril de 2026
ARCA.
ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó el sistema para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La medida incorpora reglas para quienes opten por la declaración jurada simplificada y utilicen datos precargados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó cambios en la normativa vinculada a la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina. La medida incorpora nuevas pautas para quienes elijan operar bajo el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

 

Esta modificación fue establecida mediante la Resolución General 5836/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según se informó, el esquema es de carácter opcional y se encuadra en las disposiciones previstas por la Ley 27.799.

 

 

De esta manera, ARCA avanzó con ajustes operativos sobre uno de los mecanismos previstos para facilitar presentaciones tributarias.

 

Cómo se accede al régimen

 

Para adherir al sistema, los contribuyentes deberán ingresar al servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado” disponible en el sitio oficial del organismo.

 

Además, será necesario contar con Clave Fiscal nivel 2 o superior para poder completar el trámite correspondiente y operar dentro de la plataforma digital.

 

Una vez dentro del sistema, ARCA pondrá a disposición la información que ya posee en sus bases de datos, además de aquella aportada por agentes de información, responsables y terceros.

 

ARCA.
ARCA.

 

Datos precargados y posibilidad de cambios

 

Los usuarios podrán revisar previamente la información cargada antes de confirmar la presentación de la declaración jurada.

 

La normativa establece que los contribuyentes estarán habilitados para realizar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones sobre esos datos cuando lo consideren necesario.

 

Luego de esa revisión, deberán validar la presentación para dejar cumplida la obligación fiscal correspondiente.

 

 

Rectificaciones y correcciones

 

El nuevo texto también precisó el procedimiento para corregir información ya presentada ante el organismo.

 

En ese sentido, se indicó que las declaraciones juradas rectificativas deberán efectuarse mediante el régimen general o por el régimen simplificado, según corresponda en cada caso.

 

Con esta actualización, ARCA introdujo cambios en el esquema operativo del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes que opten por modalidades digitales simplificadas.

Temas:

ARCA impuesto a las Ganancias
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso