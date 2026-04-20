ARCA modificó la declaración de Ganancias para contribuyentes del régimen simplificado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó cambios en la normativa vinculada a la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina. La medida incorpora nuevas pautas para quienes elijan operar bajo el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Esta modificación fue establecida mediante la Resolución General 5836/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según se informó, el esquema es de carácter opcional y se encuadra en las disposiciones previstas por la Ley 27.799.

De esta manera, ARCA avanzó con ajustes operativos sobre uno de los mecanismos previstos para facilitar presentaciones tributarias.

Cómo se accede al régimen

Para adherir al sistema, los contribuyentes deberán ingresar al servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado” disponible en el sitio oficial del organismo.

Además, será necesario contar con Clave Fiscal nivel 2 o superior para poder completar el trámite correspondiente y operar dentro de la plataforma digital.

Una vez dentro del sistema, ARCA pondrá a disposición la información que ya posee en sus bases de datos, además de aquella aportada por agentes de información, responsables y terceros.

ARCA.

Datos precargados y posibilidad de cambios

Los usuarios podrán revisar previamente la información cargada antes de confirmar la presentación de la declaración jurada.

La normativa establece que los contribuyentes estarán habilitados para realizar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones sobre esos datos cuando lo consideren necesario.

Luego de esa revisión, deberán validar la presentación para dejar cumplida la obligación fiscal correspondiente.

Rectificaciones y correcciones

El nuevo texto también precisó el procedimiento para corregir información ya presentada ante el organismo.

En ese sentido, se indicó que las declaraciones juradas rectificativas deberán efectuarse mediante el régimen general o por el régimen simplificado, según corresponda en cada caso.

Con esta actualización, ARCA introdujo cambios en el esquema operativo del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes que opten por modalidades digitales simplificadas.