En dos años cerraron más de 22.000 empresas en Argentina y crecen los procesos de crisis

El número de empresas en Argentina registró una fuerte caída en los últimos dos años. Según datos oficiales, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 la cantidad de empleadores o unidades productivas se redujo en 22.608 en todo el país, en un contexto atravesado por cierres, concursos preventivos y dificultades financieras que afectan a distintos sectores de la economía.

La disminución refleja una tendencia que se observa en diferentes actividades productivas y regiones. Mientras algunas compañías enfrentan procesos de quiebra o reestructuración, otras intentan sostener su funcionamiento con márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados.

Entre los casos que tomaron mayor visibilidad en las últimas semanas aparecen el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino y la crisis que atraviesa la láctea Verónica, situaciones que reflejan las dificultades que enfrentan diversas empresas del país.

Crecen los procesos de crisis empresaria

En paralelo a la reducción del número de unidades productivas, aumentaron los procedimientos preventivos de crisis, una instancia previa a despidos o cierres en la que las compañías negocian con sindicatos para evitar medidas más drásticas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo, en 2023 se registraron 42 trámites de este tipo, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 131 y en 2025 llegó a 158 expedientes. En lo que va de 2026 ya se iniciaron 21 procesos, entre ellos los vinculados a la fábrica de termos Lumilagro y la avícola Tres Arroyos.

Lácteos La Verónica cerró.

Como consignó el diario La Nación al analizar los registros oficiales, la reducción en la cantidad de empresas coincide con un incremento de consultas por parte de firmas que atraviesan dificultades financieras y buscan mecanismos para reorganizar sus pasivos o evitar el cierre definitivo.

Entre los factores que explican este escenario, empresarios y especialistas mencionan la apertura de importaciones, la caída del consumo interno, la reducción de márgenes de ganancia, el aumento de las tasas de interés y el crecimiento de la morosidad.

Menor consumo y problemas de rentabilidad

Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que una de las principales preocupaciones del sector pyme está vinculada con la disminución de la demanda.

“El consumo minorista viene cayendo desde hace varios meses. A comienzos de 2025 hubo algunos indicadores positivos, pero se trató de una comparación contra un período muy bajo del año anterior”, explicó el dirigente empresarial al referirse a la situación que atraviesan numerosos comercios y pequeñas empresas.

La Granja Tres Arroyos esté en proceso de crisis.

En algunos rubros, como indumentaria y marroquinería, se registró una recuperación transitoria impulsada por el crédito, aunque posteriormente volvió a sentirse el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

En el sector de electrodomésticos, un ejecutivo de una cadena con presencia nacional indicó que la rentabilidad cayó cerca de 50%. Según relató, el ingreso de mercadería importada y la retracción de las ventas obligaron a muchas firmas a reducir sus márgenes para poder sostener el volumen de operaciones.

Sectores productivos bajo presión

Especialistas en derecho concursal también advierten un aumento de consultas por parte de compañías con niveles de endeudamiento elevados. En muchos casos se trata de pymes que enfrentan dificultades para afrontar costos financieros cada vez más altos.

Valentín Martínez, socio de un estudio jurídico especializado en concursos de acreedores, explicó que el cambio en las condiciones macroeconómicas generó mayores tensiones para algunas actividades productivas.

Según indicó, estructuras empresarias con altos costos fijos comenzaron a enfrentar problemas cuando la rentabilidad se redujo y el financiamiento se encareció, lo que llevó a muchas empresas a refinanciar deudas o utilizar capital de trabajo para cumplir con obligaciones corrientes.

Entre los sectores más afectados aparecen la industria textil, impactada por la competencia de productos importados, el comercio minorista y la actividad láctea, donde los costos de producción y las condiciones del mercado presionan sobre los márgenes de los productores.

A esto se suman dificultades estructurales vinculadas al financiamiento, la carga impositiva y los costos logísticos, factores que, según referentes industriales, inciden en la competitividad de la producción local frente a otros mercados.