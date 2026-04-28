Paraná transforma sus espacios públicos con una mirada integral: más recreación, identidad y participación para cada barrio

Es una política estratégica del Municipio, a partir de una planificación coordinada por distintas áreas de gobierno con un objetivo claro: generar lugares de calidad para la recreación, fortalecer la identidad cultural y garantizar que los vecinos puedan acceder a espacios cuidados en cada rincón
Esta decisión no se limita a una agenda de obras, sino que expresa una mirada integral sobre el rol del espacio público en la vida urbana. Las plazas, parques y paseos son concebidos como escenarios de encuentro, convivencia y construcción de ciudadanía. Cada intervención busca mejorar las condiciones de uso, promover hábitos saludables y consolidar ámbitos seguros y accesibles para todas las edades.
Uno de los ejes centrales de esta política es el impulso de obras que vinculan la recreación con la calidad urbana. A través de un cronograma sostenido de intervenciones, el Municipio avanza en la recuperación de espacios verdes con trabajos que incluyen la incorporación y reparación de juegos infantiles, nuevas veredas, iluminación, mobiliario urbano y sectores deportivos. Estas mejoras permiten que las familias disfruten de los espacios no solo durante el día, sino también en horarios nocturnos, ampliando las posibilidades de uso y apropiación.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó que “la transformación de los espacios públicos es una decisión estratégica que tiene que ver con el modelo de ciudad que queremos construir: una Paraná más integrada, con oportunidades de recreación, encuentro y cultura en cada barrio”.
En ese sentido, remarcó que “cada obra se piensa en diálogo con la comunidad, con las comisiones vecinales y con los vecinos, porque son ellos quienes le dan vida a estos espacios”. Y agregó: “no se trata solo de recuperar plazas, sino de generar lugares de calidad, con identidad, donde cada paranaense pueda encontrarse, disfrutar y sentirse parte de la ciudad”.
Durante 2026, las tareas de revalorización de diferentes espacios se desplegaron en distintos puntos de la ciudad. En la Plaza Carmelo José Cabrera (“Patito Sirirí”) se realizaron intervenciones integrales con nuevos juegos, piso antigolpe, senderos, bancos y la recuperación del mirador. En la Plaza Los Olivos se avanzó con la construcción de veredas, la instalación de juegos y equipamiento para actividad física, mientras que en Plaza 1ª Junta se incorporaron rampas, playón deportivo y sectores recreativos renovados.
A estas obras se suman intervenciones en espacios como Plaza Sáenz Peña, la entonces Plaza Alvear (hoy Patrono San Miguel Arcángel), Plaza Independencia, Plaza Alberdi, Plaza Martín Fierro, Plaza Bicentenario, Plaza de las Mujeres y Plaza Mártires de Malvinas, entre otros, donde se ejecutan tareas de mantenimiento, mejoras en juegos, colocación de bancos, cestos y equipamiento deportivo. Este despliegue territorial permite sostener una presencia activa del Estado en los barrios y garantizar condiciones adecuadas para el uso cotidiano de los espacios verdes.
En paralelo, la Municipalidad impulsa una segunda línea estratégica que integra la infraestructura con la cultura local. La recuperación de los espacios públicos no solo busca mejorar su funcionalidad, sino también dotarlos de identidad y sentido. Un ejemplo emblemático es la Plaza Jorge Luis Borges, una intervención que combina recreación, lectura y patrimonio cultural, incorporando frases del autor, laberintos, ajedrez y espacios de encuentro que resignifican el lugar y lo convierten en un punto de referencia para la comunidad.
En la misma línea se destacan proyectos como el Paseo del Sol, en la zona del Balneario Thompson, donde se desarrolla un corredor que articula paisaje, turismo y recreación con nuevas calles, iluminación LED solar, forestación y espacios deportivos. También el Parque Gazzano fue renovado con senderos, accesos, sanitarios, equipamiento y condiciones de accesibilidad que amplían su uso y lo posicionan como un espacio central para la vida urbana.
Otras obras relevantes, como la recuperación de Plaza 1° de Julio, Plaza Carbó, Plaza Juan B. Justo y Plaza Héroes de Malvinas, la mejora de veredas en el Parque Urquiza, refuerzan esta política de integración territorial, generando espacios más seguros, inclusivos y funcionales.
Un aspecto fundamental de este proceso es el diálogo permanente con la comunidad. Cada intervención se proyecta y ejecuta en articulación con comisiones vecinales y vecinos, quienes acercan propuestas, prioridades y miradas sobre el uso de los espacios. Esta participación activa permite que las obras respondan a necesidades concretas y fortalece el sentido de pertenencia, consolidando espacios que no solo son utilizados, sino también cuidados por la propia comunidad.
En ese marco, iniciativas como el Presupuesto Participativo, que contempla la construcción de un playón multideportivo en la Comisión Vecinal Jardines Sur, reflejan una forma de gestión que promueve la participación ciudadana en la definición de las obras y en la construcción de la ciudad.
En paralelo a las obras de mayor escala, la Municipalidad despliega un trabajo sostenido de mantenimiento y mejoras en numerosos espacios públicos que no siempre forman parte de intervenciones integrales, pero resultan clave para la vida cotidiana de los barrios. En ese marco, se ejecutaron tareas en la plaza del barrio El Sol, en Circunvalación y Don Bosco, en la Plaza Vecinal 6 de Febrero, Plaza Sáenz Peña, Plaza Alvear, Plaza 1º de Mayo, Plaza Independencia, Plaza Alberdi, Plaza Martín Fierro, Plaza Bicentenario, Plaza de las Mujeres, Plaza Mártires de Malvinas, la plaza frente al Balneario Thompson, un espacio sin denominación sobre avenida Francisco Ramírez y Plaza Osinalde.
Las acciones incluyeron reparación y pintura de juegos, colocación de bancos, cestos, tableros deportivos, acondicionamiento de sectores específicos como parrillas, pasarelas y duchas, y mejoras en áreas de uso intensivo, consolidando una red de espacios públicos cuidados y accesibles en toda la ciudad.
La transformación de los espacios públicos en Paraná, entonces, expresa una política que combina planificación, cercanía y visión de futuro. A través de la articulación entre recreación, cultura y participación, la ciudad avanza hacia un modelo más equitativo, donde la calidad del espacio público es un derecho accesible para todos. Cada plaza recuperada, cada parque renovado y cada paseo integrado al paisaje urbano representan una oportunidad para fortalecer el encuentro, la identidad y la vida en comunidad.