Con sala llena, la Sinfónica brilló en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Más de 700 personas colmaron el renovado Centro Cultural en una nueva noche de música clásica. La intendenta Rosario Romero destacó la convocatoria y el nivel de la propuesta artística.
"La Sinfónica nos sorprende siempre por su integración, su repertorio, y hoy con un director invitado como Axel Amsel. Contentos, además, con la cantidad de gente que vino a disfrutar de la música en este espacio renovado, que nada tiene que envidiarle a grandes escenarios del mundo", señaló la intendenta Rosario Romero.
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección artística de Luis Gorelik, tuvo como director invitado, a Alex Amsel. En la noche del Juan L, la Orquesta presentó la Obertura La Gran Pascua Rusa, de Rimsky Korsakov, y la Sinfonía N.º 6 “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven.
"Es un honor dirigir la Sinfónica y deleitar al público con estas obras. Es la primera vez que estoy como director en Argentina, hay músicos extraordinarios y excelentes personas que me dieron una buena bienvenida. Paraná es hermosa, hemos paseado y disfrutado mucho de la ciudad con mi familia que vinieron de Buenos Aires", comentó Alex Amsel.
Más de 700 personas disfrutaron de la gala de música clásica, una de las seis presentaciones programadas de la Sinfónica para el año en el Centro Cultural.
La propuesta tuvo además un fin solidario: el ingreso se realizó mediante la colaboración con alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores comunitarios de la ciudad, reforzando el vínculo entre cultura y compromiso social.
"Tuvimos sala colmada en la segunda presentación de la Sinfónica desde la reinauguración del Centro Cultural, y está buenísimo destacar que los eventos en este espacio son libres y con la entrada de un alimento no perecedero, para ayudar a la gente que más lo necesita, como lo son los comedores comunitarios. Invitamos a la gente que se sume a todos los eventos que tenemos programados durante el año", sostuvo Ferny Kosiak.
"El concierto superó mis expectativas, fue un regalo hermoso para la ciudad y me encantó que viniera un director de otro lugar. Me parece excelente que el Estado promueva espectáculos públicos; la ciudad necesita más eventos culturales como este. Disfruté mucho de la orquesta, hacía tiempo que no la veía, y la acústica del lugar fue perfecta", contó Alejandra Ariel, vecina paranaense.