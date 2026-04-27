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Habilitaron media calzada en obra de calle Urquiza de Paraná

La apertura parcial en la intersección con calle La Rioja permitió retomar la circulación en la zona. Los trabajos forman parte del programa Calle a Calle, que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

27 de Abril de 2026
Calle Urquiza de Paraná
Calle Urquiza de Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

La apertura parcial en la intersección con calle La Rioja permitió retomar la circulación en la zona. Los trabajos forman parte del programa Calle a Calle, que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

La habilitación de media calzada en la intersección de calles Urquiza y La Rioja permitió restablecer parcialmente la circulación vehicular en el sector, en el marco de los trabajos que se desarrollaban en la zona.

 

Las tareas formaron parte del programa Calle a Calle, una iniciativa orientada al saneamiento profundo de la trama vial, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones.

 

Intervenciones en la calzada

 

Según se informó, las acciones incluyeron la intervención de los paquetes estructurales, trabajos de fresado y el hormigonado del badén. La habilitación parcial representó un avance en la obra, que continuaba su ejecución con distintas etapas previstas.

Calle Urquiza de Paraná (foto Municipalidad de Paran&aacute;)
Calle Urquiza de Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

Demoras por condiciones climáticas

 

Desde el área correspondiente se recordó que las tareas se vieron afectadas por las condiciones climáticas registradas en los últimos días, lo que provocó demoras en los plazos establecidos inicialmente.

 

En ese marco, se solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución por la zona intervenida y respetar la señalización dispuesta para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la obra.

Temas:

Calle Urquiza de Paraná seguridad vial programa Calle a Calle
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