Video: un niño le pidió una gorra a Mariano Werner, no tenía y salió a comprarle una

El fin de semana de Mariano Werner en La Plata tuvo festejo deportivo y una escena que rápidamente ganó repercusión fuera de la pista. El piloto de Paraná se impuso en la tercera fecha del TC Pick Up y, tras la competencia, protagonizó un gesto con un niño que fue destacado en redes sociales.

Luego de la carrera disputada en el autódromo Autódromo Roberto Mouras, un nene se acercó para pedirle una gorra al entrerriano. Según trascendió, el piloto ya no tenía unidades para regalar, pero decidió resolver la situación de otra manera.

En lugar de retirarse, Mariano Werner fue hasta un puesto de venta oficial, compró una gorra y se la entregó al chico, incluso permitiéndole elegir el modelo.

El video que se volvió viral

La escena fue registrada por personas presentes en el lugar y comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas. Allí se observa al piloto acompañado por el menor en el sector comercial del circuito.

El gesto tuvo amplia repercusión entre seguidores del automovilismo, que destacaron la actitud del tricampeón del Turismo Carretera.

Mariano Werner se quedó con la fecha.

La madre del niño, identificado como Tiziano, también compartió un mensaje público para agradecerle a Mariano Werner por lo sucedido.

El mensaje de la familia

“Gracias Mariano, hoy Tizi volvió con una sonrisa que lo dice todo”, escribió la mujer en redes sociales.

Además, agregó: “No solo por ser un gran piloto, sino por la clase de persona que es: humilde, cercano y con un corazón enorme”.

En el mismo texto sostuvo que, pese a no tener más gorras para obsequiar, el entrerriano “no dudó en ir y comprar una para dársela”.

Un triunfo clave en el campeonato

Más allá del momento viral, Mariano Werner cerró una jornada destacada desde lo deportivo. El paranaense ganó la final del TC Pick Up tras un rendimiento sólido durante todo el fin de semana.

Antes de la definición, también había mostrado un buen nivel en su serie, lo que le permitió llegar bien posicionado a la carrera principal.

Con ese resultado en La Plata, el piloto entrerriano quedó como uno de los protagonistas del campeonato y ratificó su candidatura en la temporada.