El paranaense Mariano Werner ganó en La Plata y esprotagonista del campeonato del TC Pick Up

El paranaense Mariano Werner ganó en La Plata y es protagonista del campeonato del TC Pick Up tras una actuación contundente en la tercera fecha disputada en el autódromo Roberto Mouras.
El paranaense Mariano Werner ganó en La Plata y es protagonista del campeonato del TC Pick Up luego de una actuación impecable en la tercera fecha de la temporada. En el autódromo Roberto Mouras, el piloto entrerriano no solo se destacó en su serie, sino que también dominó con autoridad la final, consolidando un fin de semana perfecto que lo posiciona en lo más alto del certamen.
La jornada comenzó con las series clasificatorias, donde la primera batería tuvo como protagonista a Otto Fritzler. El joven piloto de Ford supo capitalizar un incidente entre Gastón Mazzacane y Agustín Canapino para adueñarse de la punta. A partir de ese momento, Fritzler controló el ritmo y se quedó con la victoria parcial, mostrando solidez y aprovechando al máximo la oportunidad.
En la segunda serie, Mariano Werner dejó en claro que estaba dispuesto a pelear por todo. El piloto de Paraná, que había largado desde una posición de privilegio, tomó el liderazgo desde el inicio y no lo soltó en ningún momento. Con un manejo firme y consistente, logró además marcar la serie más rápida, lo que le aseguró el primer lugar en la grilla de partida para la final.
Werner impuso condiciones desde el inicio
Ya en la carrera decisiva, Werner no dejó margen para las sorpresas. Desde el momento de la largada, el entrerriano se mantuvo al frente del pelotón y comenzó a construir una diferencia que resultaría imposible de descontar para sus rivales. Su ritmo fue contundente a lo largo de los 20 giros, evidenciando un dominio absoluto tanto en lo conductivo como en lo estratégico.
Detrás suyo, la lucha por los puestos de escolta también ofreció emociones. Otto Fritzler confirmó su gran fin de semana al quedarse con el segundo lugar, mientras que Ignacio Fain completó el podio, sellando un contundente 1-2-3 para la marca Ford. Por su parte, Agustín Canapino, uno de los protagonistas habituales, dio pelea hasta el final pero debió conformarse con la cuarta posición.
El resultado no solo reflejó el gran rendimiento de Werner en esta fecha, sino también su regularidad en el campeonato. Con esta victoria, el piloto paranaense dio un paso clave en sus aspiraciones al título, posicionándose como el principal candidato en una temporada que promete seguir siendo muy competitiva.
Un campeonato que empieza a tomar forma
El triunfo en La Plata le permitió a Werner escalar a lo más alto de la tabla de posiciones, un lugar que ahora deberá defender en las próximas competencias. Su presente es inmejorable, con un vehículo competitivo y un equipo que responde en cada detalle, factores fundamentales para sostenerse en la pelea grande.
Además, el rendimiento general de Ford en esta fecha dejó en evidencia el potencial de la marca dentro de la categoría. Con tres unidades en el podio, el dominio fue claro y plantea un escenario interesante de cara a lo que viene, donde otras marcas buscarán revertir la tendencia.
La próxima cita del TC Pick Up será nuevamente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Allí, Mariano Werner tendrá una nueva oportunidad para reafirmar su liderazgo y seguir construyendo su camino hacia el campeonato, en una categoría que cada vez gana más protagonismo dentro del automovilismo nacional.