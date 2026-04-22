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Deportes Análisis de la temporada

Mariano Werner: “Nos falta mucho para correr al resto” en el TC

Mariano Werner atraviesa un presente complicado en el Turismo Carretera y reconoce que “nos falta mucho para correr al resto” en la categoría.

22 de Abril de 2026
Mariano Werner.
Mariano Werner. Foto: Instagram de Mariano Werner.

Mariano Werner atraviesa un presente complicado en el Turismo Carretera y reconoce que “nos falta mucho para correr al resto” en la categoría.

Mariano Werner volvió a mostrarse autocrítico tras su actuación en Concepción del Uruguay, donde finalizó 14° y sumó puntos importantes pero lejos de la pelea por la punta del Turismo Carretera. En ese contexto, el piloto entrerriano fue contundente al analizar su presente: “Nos falta mucho para correr al resto”.

 

El tricampeón del TC no logra encontrar el rendimiento esperado con su Ford Mustang y reconoce que el auto aún no responde como en temporadas anteriores. “Hemos perdido la contundencia de años anteriores”, explicó Werner en diálogo con SoloTC, al referirse a un escenario donde también influyen cambios reglamentarios y el crecimiento de otras marcas.

 

Foto: Instagram de Mariano Werner.
Foto: Instagram de Mariano Werner.

 

Un rendimiento irregular en la temporada

 

El entrerriano tuvo momentos aislados de buen rendimiento, como en los entrenamientos donde llegó a marcar tiempos competitivos, pero sin poder sostenerlos en clasificación y carrera. “Tuvimos una aparición temporal en entrenamientos y no más que eso. Lo del entrenamiento fue fugaz; hoy nos falta mucho para correr al resto”, sentenció.

 

A lo largo de la temporada, sus resultados han sido irregulares: 32° en El Calafate, 26° en Viedma, 12° en Neuquén y 14° en Concepción del Uruguay. Esta serie de actuaciones lo mantiene lejos de los puestos de vanguardia, aunque logró acercarse a la zona de clasificación a la Copa de Oro.

 

Foto: Instagram de Mariano Werner.
Foto: Instagram de Mariano Werner.

 

Prueba clave y cambios en el equipo

 

Con la mirada puesta en la próxima fecha en Termas de Río Hondo, Werner confirmó que realizará una prueba fundamental para intentar mejorar el rendimiento del auto. El objetivo es ajustar la puesta a punto antes de la competencia, dejando en segundo plano el desarrollo del Mustang 0 km que tiene en el taller.

 

El piloto también explicó que los cambios técnicos y aerodinámicos de la categoría han afectado su rendimiento más de lo esperado. “Muchas veces uno cree que un auto te puede solucionar, pero hay un montón de cosas en el medio”, señaló, haciendo referencia a modificaciones reglamentarias que impactaron en el comportamiento del vehículo.

Temas:

Mariano Werner TC Ford Mustang
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