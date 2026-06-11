La poesía de Juan L. Ortiz cobró vida en Paraná con un emotivo homenaje

REDACCIÓN ELONCE
Un emotivo homenaje a Juan L. Ortiz reunió a autoridades, estudiantes y expertos literarios en Paraná para celebrar los 130 años del nacimiento del poeta.
En el marco de los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz, el Centro Cultural de la capital provincial fue escenario de un emotivo homenaje que reunió a autoridades locales, estudiantes y amantes de la literatura. Durante la jornada, la intendente Rosario Romero tomó el micrófono para leer algunas de las poesías del poeta entrerriano.
Los organizadores pusieron especial énfasis en la participación estudiantil. “Leer a Juanele es leer la naturaleza de Entre Ríos, es leer la ciencia que genera que fue generada a través de la observación de la naturaleza”, señaló Rubén Clavenzani, secretario de Cultura municipal, quien recordó la vida contemplativa del poeta y su capacidad para plasmar la belleza natural en versos.
Publicaciones y legado literario
El evento también incluyó la exhibición de primeras ediciones de las obras de Ortiz y un repaso por la extensa bibliografía y aparato crítico generado alrededor de su trabajo. Ferny Kosiak, director del homenaje y especialista en literatura, explicó: “Una pasión fuerte porque es uno de mis autores favoritos y la semana que viene presento un libro de 10 años de investigación sobre Juan L, sobre quienes escribieron sobre Juanele recorriendo las bibliotecas de toda la provincia”.
Kosiak detalló que su obra, titulada “Juan L. Mítico”, recopila testimonios inéditos y documentos históricos, destacando la importancia de preservar la memoria cultural del poeta. “Fue hermoso y hoy es una especie de cierre de oro: La intendenta leyendo un poema de Juan L. Fue hermoso”, agregó, subrayando la relevancia de la jornada como punto de encuentro entre generaciones.
Durante el homenaje, Silvia, participante del evento, reflexionó sobre la grandeza del poeta: “Siempre me impresionó esa manera de decir las cosas y trascender el ser, es decir, esa forma magnífica de poder sentir el río, la barranca, todo lo nuestro porque está todo descripto ahí, pero siempre trascendiéndolo, llenándolo de mucho espíritu, de mucho amor. Es una maravilla, un ser extraordinario”.
La naturaleza como fuente de inspiración
La conexión de Ortiz con el paisaje entrerriano fue otro eje central del evento. “Soy de Paraná, nacida y criada, así que amo el río, amo las islas. Cuando conocí la poesía de Juanele es algo maravilloso. No se puede ser indiferente siendo paranaense o entrerriana a una obra gigantesca de este escritor”, afirmó Elina Cabrera.
Otro lector resaltó la capacidad del poeta para combinar lo humano con lo trascendente: “El poeta Juan L. Ortiz para mí es como un ser que escribe. Es un ser humano, pero escribe como un ángel, pero no se olvida de los dolores humanos y eso es una de las cosas que más me sorprende. Después todo lo la naturaleza, la niñez, las estrellas: es un poeta completo”.