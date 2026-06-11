México derrota 2 a 0 a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México volvió a ser el punto de partida de una Copa del Mundo este 11 de junio, con México y Sudáfrica enfrentándose en el duelo inaugural del Mundial 2026.

La Selección Mexicana, que juega en su casa, llega a este primer partido tras sumar tres victorias al hilo, con figuras experimentadas como Guillermo Ochoa Raúl Jiménez, además de una nueva generación que busca dejar huella en la historia del futbol nacional.

Del otro lado está Sudáfrica, que llega con el objetivo de convertirse en una de las sorpresas de la competencia y sumar un resultado positivo en un escenario donde la mayoría de los pronósticos favorecen al conjunto local.

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2i4pbR7fVS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

El partido

El seleccionado local monopolizó la posesión en los primeros minutos y cuenta con el respaldo constante del público, que incluso se animó a cantar “olé” cuando apenas habían transcurrido unos segundos de juego. Sudáfrica, por su parte, comenzó ordenado en su campo, recuperó cuando pudo y no se apura para salir de su terreno.

No obstante, a los 8 minutos del primer tiempo, el anfitrión golpeó en su primera gran oportunidad y abrió el marcador en el estadio Azteca. Una pérdida de Yaya Sithole en la salida permitió la recuperación de Erik Lira, que jugó para Julián Quiñones, que encaró hacia el área y definió cruzado. Ronwen Williams alcanzó a tocar la pelota, pero no pudo evitar que terminara dentro del arco y la explosión en el Azteca. México le gana 1 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mantiene el dominio de la pelota y juega con tranquilidad tras la ventaja conseguida en el inicio del partido. Sudáfrica intenta adelantarse, pero le cuesta progresar y generar peligro cerca del área rival. En medio de ese escenario llegó la primera tarjeta amarilla del Mundial 2026. Teboho Mokoena fue amonestado por cortar una salida del seleccionado mexicano.

Antes de terminar el primer tiempo, el conjunto africano intenta presionar más arriba y pasa más tiempo en campo rival que en el comienzo del encuentro. Sin embargo, todavía no logra imponer condiciones ni encontrar espacios para rematar al arco defendido por Raúl Rangel. México mantiene el control del resultado y sigue mostrando mayor claridad en ataque.

Las llegadas más peligrosas del equipo local nacen por el sector izquierdo. Julián Quiñones aparece con frecuencia en esa zona y cuenta con el acompañamiento constante de Jesús Gallardo, que se proyecta desde el lateral para generar superioridad. Mientras tanto, Raúl Jiménez continúa como referencia dentro del área, a la espera de centros o habilitaciones para ampliar la ventaja mexicana.

A los 41 minutos del primer tiempo, el seleccionado local volvió a quedar a un paso de ampliar la diferencia. Primero, Ronwen Williams protagonizó una gran atajada al desviar un cabezazo de Raúl Jiménez tras un preciso centro desde la izquierda. Segundos después, Julián Quiñones volvió a desequilibrar y sacó un remate que se estrelló en un palo. Sudáfrica se salvó dos veces en la misma acción y sigue en partido pese al dominio mexicano.

Segundo Tiempo

El partido cambió por completo en el inicio del complemento. Tras un pelotazo largo para Brian Gutiérrez, Yaya Sithole lo derribó cuando se encaminaba hacia el área y el árbitro Wilton Pereira Sampaio sancionó la infracción. Luego de la acción, el juez brasileño mostró la tarjeta roja para el mediocampista sudafricano. México tendrá un tiro libre muy peligroso y jugará con un hombre más durante el resto del encuentro.

LA PRIMERA ROJA DE LA COPA DEL MUNDO EN EL PARTIDO INAUGURAL: Sithole derribó a Gutiérrez y fue expulsado por último hombre en Sudáfrica. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ijUjmhqxjY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Con un jugador más desde la expulsión de Yaya Sithole, el seleccionado local monopoliza la pelota y continúa instalado en campo rival en busca del segundo gol. Aunque todavía no encuentra la precisión necesaria en los metros finales, genera situaciones y mantiene el control del desarrollo. Hasta el momento, México suma tres remates y un disparo en el palo, mientras que Sudáfrica apenas logró dos intentos que no llevaron demasiado peligro.

Gol de Raúl Jiménez

México amplió la ventaja en el estadio Azteca y acaricia el triunfo en el partido inaugural del Mundial 2026. Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro preciso desde la derecha de Roberto Alvarado y apareció por el segundo palo para vencer a Ronwen Williams. El delantero celebró con emoción su conquista ante el público local. México le gana 2 a 0 a Sudáfrica y aprovecha el hombre de más tras la expulsión de Yaya Sithole.

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Mientras el partido está en cooling break, Javier Aguirre movió el banco antes de la jugada del segundo gol. Salieron Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo para los ingresos de Luis Chávez y Gilberto Mora. Con apenas 17 años, Mora se convirtió en el futbolista mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo.

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