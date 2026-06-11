"Cuando vean una máquina en la ruta tengan paciencia", dijo ruralista tras cruzar una cosechadora por el túnel

El video que se volvió viral por los costos de cruce de una máquina por el túnel

El traslado de maquinaria agrícola entre provincias volvió a ponerse en agenda tras la viralización de un video que muestra el cruce de una cosechadora por el Túnel Subfluvial. La escena, cotidiana para el sector rural, generó sorpresa, debate y hasta polémica entre automovilistas.

En diálogo con Moviendo el Avispero, emitido por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, el contratista rural Martín Diecidue, oriundo de Santa Fe, explicó que este tipo de maniobras forman parte habitual de la actividad: “Nosotros cruzamos dos o cuatro veces al año el túnel, por ejemplo para ir a cosechar a Entre Ríos y después volver”.

Martín Diecidue

El video que se difundió masivamente también puso en evidencia los costos de la operación. Según detalló el propio trabajador, “esto es lo que sale: 97 mil pesos el camión y 84 mil la cosechadora”, cifras que impactan directamente en la logística del sector.

Sin embargo, el foco del mensaje no fue la queja económica, sino la necesidad de comprensión por parte de quienes circulan en rutas y accesos. “Lo que quisiera decirle a todos es que nos tengan siempre paciencia. Nosotros lo que menos queremos es molestar”, remarcó.

El cruce por el túnel implica detener completamente el tránsito durante unos minutos debido al tamaño de las máquinas. “Son cinco minutos, ni más ni menos, y después todo vuelve a la normalidad”, explicó Martín, intentando dimensionar el impacto real sobre los conductores.

La situación en las rutas

Más allá del túnel, la problemática se traslada a las rutas. Allí, la convivencia entre maquinaria agrícola y vehículos particulares suele ser tensa. Las cosechadoras y tractores circulan a velocidades mucho más bajas —entre 15 y 30 km/h— y ocupan gran parte del espacio disponible, lo que obliga a extremar precauciones.

“Siempre somos los que molestamos, los que dicen que tenemos que ir en carretón”, señaló, aunque aclaró que la circulación diurna está permitida bajo normativa vigente. “No es tan fácil subirla, cada rueda pesa unos 400 kilos, hay que desmontarlas, cargar la máquina, es un trabajo importante”, explicó el contratista.

Además, el costo y la disponibilidad del servicio no siempre justifican su uso en distancias cortas. “Si me tengo que mover 10 kilómetros, un carretón no viene. No es práctico ni económico”, afirmó.

La importancia de la infraestructura

Además, describió las dificultades estructurales: “En Entre Ríos las banquinas están muy deterioradas, hay pozos donde no entra la rueda entera y por eso a veces tenemos que desplazarnos a la ruta”. Esto incrementa la percepción de riesgo para quienes no están habituados a este tipo de tránsito.

El trabajo del contratista rural implica una logística compleja que va mucho más allá del traslado puntual. “No es una jornada, es una campaña”, explicó. Durante meses, los equipos se mueven entre provincias siguiendo los ciclos productivos, muchas veces lejos de sus hogares. “Hemos llegado a estar hasta 65 días afuera de casa”, contó.

Los costos y la rentabilidad

A esto se suman los costos crecientes del combustible, mantenimiento y operación, que ponen en tensión la rentabilidad del rubro. “Hoy en día los costos están muy difíciles”, admitió, aunque destacó la importancia de la tecnología y la eficiencia para sostener la actividad.

Finalmente, el mensaje vuelve a la convivencia vial, un punto clave en este debate: “Cuando vean una máquina en la ruta, les pido un poco de paciencia. Tratamos de no molestar”.